Türkiye, BM Genel Kurulu'nda Gazze Kararını Destekliyor

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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Gazze'deki insani krizin dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirterek, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yıldız, insani yardımların BM üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, geçen hafta BM Genel Kurulunda kabul edilen Gazze kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin dayanılmaz bir boyuta ulaştığını söyledi.

Yıldız, geçen hafta BM Genel Kurulu'ndaki Gazze kararının kabul edilmesiyle ilgili devam eden oturumda konuştu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle bu haftaya ertelenen oturumun devamında Yıldız, Gazze'de "Sivillerin korunması ve yasal ve insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi" başlıklı kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Yıldız, "Bu karar, temel yasal ve ahlaki ilkelerin yeniden teyit edilmesi ve Genel Kurulun Güvenlik Konseyinin başarısız olduğu yerde harekete geçmesi için bir fırsattır." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani krizin dayanılmaz bir boyuta ulaştığını vurgulayan Yıldız, "İki milyondan fazla insan, yaygın yıkım, açlık ve sistematik insani yardım reddi ortasında akıl almaz acılar çekiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Gazze'deki krizin, basit bir insani acil durumun ötesine geçtiğini, kolektif insanlığın ve ahlaki yükümlülüğün derin bir sınavı haline geldiğini belirtti.

"Alternatif yardım dağıtım modellerini kategorik olarak reddediyoruz"

Yıldız, Gazze'de insani yardım dağıtımının BM üzerinden yapılması gerektiğine dikkati çekti.

ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na işaret eden Yıldız, "Tarafsızlığı veya onuru tehlikeye atan alternatif yardım dağıtım modellerini kategorik olarak reddediyoruz." diye konuştu.

Yıldız, söz konusu oluşumun sözde yardım dağıtma faaliyetleri sırasında yaşanan can kayıplarına değinerek, "Yardım arayışında yaşanan trajik can kayıpları, yanlış yönlendirilmiş girişimlerin insan maliyetini trajik bir şekilde göstermektedir." dedi.

İnsani yardımın siyasi bir taviz değil, yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunun altını çizen Yıldız, Gazze'ye yardımların, tüm mevcut sınır kapılarından, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak ve BM ile koordinasyon halinde derhal, yeterli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin uzun zamandır reform edilmiş, demokratik, temsili ve etkili bir Güvenlik Konseyi için savunuculuk yaptığını hatırlatarak, Gazze'de ateşkes ve insani yardımların geçişi konusunda en son BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarının, ABD tarafından veto edilmesinin son derece üzücü olduğunu kaydetti.

ABD, BM Güvenlik Konseyindeki Gazze tasarısını yine veto etmişti

BM Güvenlik Konseyi, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmış ancak Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

Bunun üzerine 12 Haziran'da BM Genel Kurulunda, İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze'de derhal ateşkes talebini içeren benzer bir tasarı oylamaya sunulmuştu.

Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki oylamada BM'ye üye 193 ülkeden 149'u "evet" oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıkmış, 19 ülke de çekimser kalmıştı.

ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer almıştı.

Genel Kurul'da kabul edilen kararda, Gazze'de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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