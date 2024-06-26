Türkiye BM'de Suriye için çözüm çağrısı yaptı

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Kötüleşen ekonomik, güvenlik ve insani durum nedeniyle Suriye genelinde durum sürdürülemez hale geldi. Statüko devam edemez." açıklamasında bulundu.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Orta Doğu genelinde muhtelif ihtilafların sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, bunun sonucunda milyonlarca insanın acı çektiğini ifade etti.

Yıldız, Suriye'de 13 yıldır süren ihtilafın bunların arasında en yıkıcılarından biri olduğunu belirterek, "Kötüleşen ekonomik, güvenlik ve insani durum nedeniyle Suriye genelinde durum sürdürülemez hale geldi. Statüko devam edemez." vurgusunda bulundu.

Ulusal uzlaşının başlatılabilmesi için Suriye rejiminin tutum değiştirmesi gerektiğine işaret eden Yıldız, aynı zamanda uluslararası toplumun da tekrar Suriye'ye odaklanması gerektiğini kaydetti.

Büyükelçi Yıldız, tüm tarafların Suriye'deki durumun ciddiyetini görmesi ve 2254 sayılı BMGK kararı uyarınca kalıcı çözüm için adım atması gerektiğini ifade etti.

Suriye'deki sorunların siyasi temelli olduğunu kaydeden Yıldız, bu nedenle Suriye muhalefetinin anlamlı şekilde dahil edileceği siyasi sürecin tekrar canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, Suriye'deki ihtilafın çözülmesi için aynı zamanda Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda eşzamanlı ilerleme katedilmesi gerektiğini belirterek, ulusal uzlaşı sürecine milyonlarca Suriyeli mültecinin dahil edilmemesi halinde ülkenin ihtilafa meyilli olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemleri engellenmeli

Suriye'deki terör örgütlerinin bölücü gündemlerinin ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğine en büyük tehdidi teşkil ettiğini anımsatan Yıldız, PKK/YPG/sözde "SDG" terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusunda sözde "yerel seçimler" düzenleme girişiminin bu ayrılıkçı gündemin açık göstergesi olduğunu belirterek, bu seçimlerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, Suriye halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'nin ilgili BM kuruluşlarıyla gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye rejiminin temsilcisinin Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik tutumunu eleştirmesinin ardından tekrar söz alan Yıldız, Suriye rejimi temsilcisinin sözlerinin rejimin sahadaki gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yıldız, Suriye rejiminin Türkiye'ye ders verecek durumda olmadığının altını çizerek, Türkiye'nin mültecilere muamele, komşularla ilişkiler ve Suriye dahil uluslararası konularda yapıcı rolüyle çok yüksek standartlar belirlediğini vurguladı.