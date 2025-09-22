Haberler

Türkiye, BM'de İnsani Yardım Personelinin Korunması İçin Bildiri İmzaladı

Güncelleme:
Türkiye, BM 80. Genel Kurulu kapsamında Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının onuruna 'İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi'ni imzaladı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında, başta Gazze'de olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna düzenlenen törende "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi"ni imzaladı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi"ne imza attı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle insani yardım çalışanları için dünyadaki en tehlikeli yer haline gelen Gazze'de ve başka yerlerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken hayatını kaybeden tüm insani yardım çalışanlarının onuruna BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen törende, "İnsani Yardım Personelinin Korunması Bildirisi" kabul edildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
