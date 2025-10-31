Haberler

Türkiye, BM Cenevre Ofisi'nde Kelebeğin Rüyası Filminin Gösterimini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, 2025 MIKTA Film Festivali çerçevesinde Kelebeğin Rüyası filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Türk mutfağından lezzetler sunuldu ve film izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği, BM'de devam eden "2025 MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya arasında gayri resmi bir istişare ve eşgüdüm platformu) Film Festivali" kapsamında Kelebeğin Rüyası filminin gösterimine ev sahipliği yaptı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programa, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ile eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ile çok sayıda ülke misyonundan temsilciler ve Türk vatandaşları katıldı.

Film gösterimi öncesi konuklara, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Festival kapsamındaki film gösterimi, Türkiye'nin Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi.

Kelebeğin Rüyası filmi, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
