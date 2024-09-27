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Türkiye Biyoteknoloji Sektörü Boston'da Tanıtıldı

Türkiye Biyoteknoloji Sektörü Boston'da Tanıtıldı
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Biyoteknoloji Vadisi, BioProcess Uluslararası Konferansı'na katılarak Türkiye'nin biyoteknoloji kapasitesini global arenada tanıttı. Dr. Ercan Varlıbaş, elde ettikleri bilgileri ve iş birliklerini Türkiye'deki biyoteknoloji gelişimine katkı sağlamak için kullanacaklarını belirtti.

BİYOTEKNOLOJİ Vadisi, Boston, Hynes Kongre Merkezi'nde düzenlenen BioProcess Uluslararası Konferansı ve Sergisi'ne katıldı. Sektördeki yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, B2B görüşmeler sırasında edindikleri bilgileri ve kurdukları iş birliklerini, Türkiye biyoteknoloji sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için kullanacaklarını belirtti.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş'ın öncülüğünde 23-26 Eylül'de gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer ile BİYOSAD yönetim kurulu üyeleri Çağlar Kahraman,Ahmet Fethi Polat, Dr. Orhan Çömlek, Fikret Dinç, Bülent Çökmez katılım sağladı. Katılımcılar, fuar boyunca biyoişlemelerde verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma konularında ileri teknolojiler üzerine temaslarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN BİYOTEKNOLOJİ VİZYONUNU TEMSİL EDİYORUZ'

Dr. Ercan Varlıbaş, "Burada ABD'li biyoteknoloji firmaları ve startuplarla görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Amerika ve Türkiye'deki biyoteknoloji kümelenmeleri arasında iş birliklerini arttırmak üzere önemli adımlar attık. Sektörün global oyuncularını Türkiye'ye davet ederek, ülkemizin gelişmiş insan kaynağı, sanayileşme potansiyeli, devlet destekleri ve pazar büyüklüğü hakkında bilgi verdik" dedi.

'STRATEJİK BİR PLATFORM SUNDU'

Dr. Varlıbaş, "BioProcess Uluslararası Konferansı, bizim için stratejik bir platform sundu. Türkiye'deki biyoteknoloji sektörünü global arenada daha görünür hale getirmek için büyük bir fırsat yakaladık. Bu etkinliğe katılmamızın asıl amacı, Biyoteknoloji Vadisi olarak sunduğumuz çözümleri global çapta genişletmek ve uluslararası iş birliklerine kapı aralamaktı. Boston'daki bu prestijli platformda Türkiye'nin biyoteknoloji kapasitesini tanıtmak ve sürdürülebilir bilimsel başarılarımızı dünya ile paylaşmak, bizim için oldukça önemliydi. Biyoteknoloji Vadisi olarak, bu prestijli etkinlikten elde ettiğimiz deneyimler ve yeni iş birlikleri ışığında, Türkiye'deki biyoteknoloji çalışmalarını ve projelerini daha da ileriye taşıma hedefindeyiz" diye konuştu.

Dr. Ercan Varlıbaş, B2B görüşmeler sırasında edindikleri bilgileri ve kurdukları iş birliklerini, Türkiye biyoteknoloji sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için kullanacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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