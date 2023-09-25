Türkiye-Birleşik Krallık Demiryolu Forumu, Ankara'da Toplandı.

Türkiye-Birleşik Krallık Demiryolu Forumu, bugün Ankara'da toplandı. Forumun açılış konuşmasını yapan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "İngiliz şirketin, ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın'ı inşa etmesi uluslarımız dostluğunun kalıcı olmasında önemli bir rol oynadı. Ve bugün demiryolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor" dedi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin önemine değinen Birleşik Krallık Başbakanı Türkiye Ticaret Özel Temsilcisi Lord Hutton of Furness, "Bu proje, geçen yıl Ankara İzmir Yüksek Hızlı Elektrikli Demiryolu'nun İngiltere İhracat Finansmanı destekli başarılı girişimine önemli bir katkıdır. 1,7 milyar sterlinlik yeşil finansman anlaşmasıyla bu proje, İngiltere İhracat Finansmanı'nın sivil altyapıya yönelik şimdiye kadarki en büyük kredi garantisidir" diye konuştu.

Türkiye- Birleşik Krallık Demiryolu Forumu, bugün Ankara'da toplandı. Forumun açılış konuşmasını yapan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "İngiliz şirketin, ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın'ı inşa etmesi uluslarımız dostluğunun kalıcı olmasında önemli bir rol oynadı. ve bugün demiryolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor" dedi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin önemine değinen Birleşik Krallık Başbakanı Türkiye Ticaret Özel Temsilcisi Lord Hutton of Furness, "Bu proje, geçen yıl Ankara İzmir Yüksek Hızlı Elektrikli Demiryolu'nun İngiltere İhracat Finansmanı destekli başarılı girişimine önemli bir katkıdır. 1,7 milyar sterlinlik yeşil finansman anlaşmasıyla bu proje, İngiltere İhracat Finansmanı'nın sivil altyapıya yönelik şimdiye kadarki en büyük kredi garantisidir" diye konuştu.

Türkiye-Birleşik Krallık Demiryolu Forumu, Ankara'da bugün Birleşik Krallık ve Türkiye'den temsilcilerin katılımıyla toplandı.

Forumda "Hoş geldiniz" konuşması yapan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, iki ülkenin ilişkilerine değinerek "Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortaktır. Aralarında NATO, G20 ve diğer uluslararası kuruluşların da bulunduğu çeşitli forumlarda iş birlikleri yapıyoruz. Şu anda 23,8 milyar sterlinlik etkileyici bir rakama ulaşan ikili ticaretimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor" dedi. Morris, bu yıl Türkiye'ye gelen İngiliz ziyaretçi sayısının 4 milyonu aşacağını öngördüklerini söyledi.

Morris, "Bugün Birleşik Krallık ile Türkiye demir yolu iş birliğini konuşmak için buradayız. İngiliz şirketin, ilk demir yolu hattı İzmir-Aydın'ı inşa etmesi uluslarımızın dostluğunun kalıcı olmasında önemli bir rol oynadı. ve bugün demir yolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor" diye konuştu.

Ankara ile İzmir arasındaki hızlı tren projesinin önemli olduğunu ifade eden Morris, "Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren hattının yapımına destek verdiğimizi bilmek heyecan verici. Bu proje, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ortak kararlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Türkiye Ticaret Özel Temsilcisi Lord Hutton of Furness, "Bugün demir yollarının yalnızca ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda acil bir sorun olan iklim değişikliği sorununun çözümü için de öneminin yeniden canlandığına tanık oluyoruz. Türkiye'nin elektrikli yüksek hızlı demir yolu hatlarına yaptığı yatırımlar, 2053 net sıfır hedefini yansıtıyor ve İngiltere'de derin yankı uyandırıyor. Biz, bu çabaları İngiltere'nin ileri üretim uzmanlığı, hizmetleri ve finansmanı ile desteklemek için buradayız" dedi.

Lord Hutton of Furness, Ankara ile İzmir arasında yapılması planlanan yüksek hızlı trenin önemine ilişkin şunları söyledi:

"Bu proje, geçen yıl Ankara İzmir Yüksek Hızlı Elektrikli Demiryolu'nun İngiltere İhracat Finansmanı destekli başarılı girişimine önemli bir katkıdır. 1,7 milyar sterlinlik yeşil finansman anlaşmasıyla bu proje, İngiltere İhracat Finansmanı'nın sivil altyapıya yönelik şimdiye kadarki en büyük kredi garantisidir."

Uluslararası Demiryolu Sektör İşbirliği Genel Müdürü Ian Napier, konuşmasında elektrikli yüksek hızlı trenlerin amaçları arasında iklim değişikliği, karbon emisyonu olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu, "Bakanlık olarak ülkemiz altyapısını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte ekonomik, çevreye duyarlı, güvenli, etkin ve verimli ulaştırma altyapısı oluşturmak daima önceliğimiz olmuştur. Bu doğrultuda 2053 yılına kadar 6 bin 425 kilometre hızlı tren güzergahı, bin 474 kilometre konvansiyonel güzergah, 393 kilometre de yüksek hızlı tren ve 262 kilometre çok hızlı yüksek hızlı tren güzergahı inşa etmeyi planlıyoruz. Toplamda 8 bin 554 kilometrelik demir yolu güzergahı inşasını planlamaktayız önümüzdeki 30 yıl içerisinde" sözleriyle Türkiye'de yapılması planlanan demir yolu projelerine değindi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde uzman Mehmet Yavuz Güngör, forumda Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumunun önemine vurgu yapan Güngör, önemli ticaret merkezlerindeki ulaşım yollarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'nin konum olarak stratejik öneme sahip olduğunu belirten Güngör, Asya ile Avrupa arasındaki güzergahın üzerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kentlerin büyüdüğünü ifade ederken, "Bu hızlı büyümesi bizleri farklı çözümlere doğru götürüyor. Bu çözümlere doğru götürürken de 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70'i kentsel alanlarda yaşıyor olacak. Bu da 6,8 milyar insan anlamına geliyor. Onun için bizim raylı sistemler yatırımı, şehir içi raylı sistemlerin yaygınlaşması açısından da önemli bir konu" dedi.

Baraçlı, "Atlı tramvaylarla başlayan toplu ulaşım serüveni günümüzde de sürücüsüz metrolarla devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığımızın inovatif yeni yönetim yaklaşımlarıyla beraber de tüm büyük şehirlerimizde bu çalışmaları bakanlığımız hızlı bir şekilde yürütüyor. Bizler de bu çalışmalarımız devam ederken dünyanın ilk metrosu 1863 yılında Londra'da hizmet vermeye başladı. Bu çalışmalar devam ederken Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metrosu 'Tünel' 1875 yılında hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 150 yıldır da hizmet vermeyi devam ettiriyor" diye konuştu.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı Demiryolu Altyapı Direktörü Wendy Richards, "Birleşik Krallık: Üçüncü Ülke İşbirliği Fırsatları" başlıklı bir sunum yaptı. Richards'ın ardından ERG International Projeler Direktörü Mohamed Ibrahim "Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi"; Rönesans Holding İhracat Kredileri Operasyon Lideri Doruk Günay, "Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Projesi"; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ise Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avrupa Yakası Beylikdüzü'ne 13 durak ile yaklaşık 50 dakikada ulaşımı öngören "İstanbul HIZRAY Raylı Sistem Projesi" hakkında sunum yaptılar.