Türkiye Bilişim Vakfı genel kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Vakfımız bundan böyle çalışmalarını uzayda soluk bir mavi noktadan oluşan gezegenimizin sağlıklı geleceğine yönlendirecek ve bu hikayeye ülkemizin de imzasının olmasına çalışacaktır." dedi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli ve saygın paydaşlarla birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı Genel Kurulu 21 Mart'ta gerçekleştirildi. Kurulda, vakfın dönem faaliyetleri, eğitim projeleri, ödül programları, rapor çalışmaları, AB Fonlarıyla yürütülen projeler ve platformlar değerlendirildi.

"2021 yılı TBV'nin rotasını yönlendirmesi için karar yılı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, neredeyse 30 yıl önce özellikle internetin hayata girmesiyle birlikte Türkiye Bilişim Vakfı'nın oluştuğunu belirtti. Eczacıbaşı, aradan geçen sürede gelişmelerin beklenenin çok ötesinde olduğunun altını çizerek, "Teknolojiler yeni uygulamaların, yeni uygulamalar yeni kavramların hayatımıza girmesine neden oldu. 30 sene içinde yepyeni bir kuşak çalışma hayatına atıldı ve yeni hikayelere kucak açtı.

2021 yılı TBV'nin de rotasını yönlendirmesi için bir karar yılı oldu. Vakfımız bundan böyle çalışmalarını uzayda soluk bir mavi noktadan oluşan gezegenimizin sağlıklı geleceğine yönlendirecek ve bu hikayeye ülkemizin de imzasının olmasına çalışacaktır. Veriye dayanarak, veri toplamanın ve veriye göre değerlendirmenin önemine dayanarak, bilimin ışığı altında projeler geliştirecektir. Avrupa Birliği standartlarında benzer çalışmalar yapan ağların bir parçası olmaya özen gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Amacımız kuşaklar arasındaki kopuklukların önüne geçmek"

Davranış biçimi olarak kuşaklar arasındaki farklılıkların gittikçe açıldığı ifade eden Eczacıbaşı, "Her yeni uygulama ve kavram genç kuşaklar tarafından çok daha benimseniyor. Amacımız gerek kuşaklar arası, gerekse yankı odaları arasındaki kopuklukların önüne geçmek ve sağlıklı bir gelecekle uyumlu olarak bütünsel bir yaklaşım için elinden geleni yapmak olmalıdır. Bugüne kadar gerek sponsorlarımızdan, gerekse ilişkili kurum ve kuruluşlardan her zaman destek aldık. Sahip olduğumuz saygınlığımız bu sürede taş üzerine taş koyularak geldi ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz. Bundan sonraki yolumuzda da yanlarımızda olmalarını içtenlikle diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, TBV platformları şu şekilde:

Dijital Türkiye Platformu

Türkiye'de bilgi, iletişim ve elektronik alanlarında standartların oluşturulması ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla TBV, TÜBİSAD ve TESİD iş birliğinde Mart 2011'de oluşturuldu. Türkiye Bilişim Vakfı, platform koordinasyonu ve Digital Europe temsiliyetini üstleniyor.

Platformun amaçları ise strateji ve politika önerileri oluşturmak; kamu kurumları ve karar alıcıları bilgi, iletişim ve elektronik alanlarının temel sorunlarına dair bilgilendirmek; hem sektörel hem toplumsal fayda yaratma açısından bilişimin Türkiye'nin geleceğindeki stratejik önemini vurgulamak; Avrupa dijital teknoloji endüstrisinin temsilcisi Digital Europe'un üyesi olarak, AB dijital gündemini takip etmek olarak öne çıkıyor.

Blockchain Türkiye Platformu

Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturmak amacıyla 2018 yılında kurulan BCTR, blockchain teknolojisiyle "yeni dönem" iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım/düşünce platformu olma vizyonu ile kurumsal şirketler, kamu ve akademik kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yürüterek ekosistemin büyümesine katkı sağlıyor.

Başlangıç Noktası

Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir inisiyatifi olan Başlangıç Noktası, içinden geçilen büyük dönüşüme farklı bir gözlükle bakmaya, sorunlara çözümsüzlükle karşılık vermek yerine, çözümün parçası olmayı seçenlere yol arkadaşlığı vadeden bir sosyal platform olarak öne çıkıyor. Platform, 2019 yılında kuruldu.

AITR Türkiye'nin Yapay Zeka Platformu

"Yapay Zeka (AI)" kullanım ve uygulamalarına ilişkin güvenilir bir kurum olma hedefiyle 2021 yılında kurulan AITR, kurumların kendi gelecekleri için ihtiyaç duyduğu bilgi akışını sağlıyor. AITR, yapay zeka kullanımı, etik değerler, yönetim ve liderlik anlayışlarının harmanlandığı çok paydaşı olan ve kapsayıcı bir platform olmayı amaçlıyor. AITR, toplumsal fayda odağıyla bilgili, güvenilir, stratejik karar alma ve iş performansını artırma yeteneklerini geliştirecek ortamın hazırlanması, yapay zeka kullanımıyla sürdürülebilir ve paylaşıma açık gelişim anlayışını sunmak için çalışıyor.