Türkiye Basın Federasyonundan CHP Genel Başkanı Özel'in gazetecilere yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), "Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerine eşlik eden gazeteciler, her zaman olduğu gibi görevlerini büyük bir ciddiyetle, meslek etiğine uygun şekilde yerine getirmektedir. Sayın Özel'in bu ifadeleri, sadece orada görev yapan gazetecilere değil, Türk basınının tamamına yönelik bir karalama çabasıdır." ifadesini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine katılan gazetecilere yönelik "not tutamıyorlar, kayıt alamıyorlar, soru soramıyorlar" şeklindeki ifadelerinin, gerçekleri yansıtmadığı ve kabul edilemez bir şekilde basın mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerine eşlik eden gazeteciler, her zaman olduğu gibi görevlerini büyük bir ciddiyetle, meslek etiğine uygun şekilde yerine getirmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Özel'in bu ifadeleri, sadece orada görev yapan gazetecilere değil, Türk basınının tamamına yönelik bir karalama çabasıdır. Gazeteciler, bağımsızlıkları çerçevesinde görevlerini icra ederler ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu layıkıyla taşırlar. Bu nedenle Sayın Özel'in sarf ettiği ifadeler mesnetsizdir ve medya çalışanlarının itibarına gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Bizler, bu haksız ithamı ve meslektaşlarımıza yönelik bu saldırgan dili şiddetle kınıyor, Sayın Özgür Özel'i bu talihsiz açıklamaları nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz."