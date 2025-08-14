Türkiye Basın Federasyonu İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

TÜRKİYE Basın Federasyonu üyeleri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve üyeler, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla İsrail Büyükelçiliği'nin yakınında bir araya geldi. Gruba bazı gazeteciler de destek verdi. Filistin'de görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarının fotoğraflarının yanı sıra 'Dünya beşten büyüktür' yazılı dövizleri taşıyan grup adına basın açıklamasını Federasyon Başkanı Burhan yaptı. Filistin'de katledilen gazetecileri anmak, rahmet okumak, bütün dünyaya seslenmek için bir araya geldiklerini ifade eden Sinan Burhan, "Daha 3 gün önce Gazze'de, Şifa Hastanesi'nin önünde 5 tane gazeteci şehit edildi. Şu anda Gazze'de, Filistin'de şehit edilen gazeteci sayısı 247. Hain, terörist, katil İsrail devleti gazetecileri susturmak için katliam yapıyor. Bugün biz burada İsrail Büyükelçiliği önünde bu katliama, bu hainliğe dur demek için buradayız" diye konuştu.

'BU KATİL DEVLETE DUR DEMELİ'

2023 yılından bu yana 70 bin Filistinlinin İsrail tarafından katledildiğini belirten Burhan, "300 çocuk susuzluktan, açlıktan öldürüldü. Bütün dünya kör ve sağır bekliyor. İslam dünyası maalesef sessiz. Batı ve Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık vicdanı ayaktadır. Türkiye olarak devletimiz elinden gelen geri gayretleri gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' cümlesi anlamlı. 'One minute' cümlesi anlamlı. Ancak bunlardan sonra da yaptırımlar gerekiyor. Gerekirse İslam dünyası bir askeri müdahale bile yapmalıdır. Türk askeri İslam dünyasındaki diğer ülkeler Suudi Arabistan'dan Mısır'ına kadar. Bu katil İsrail devletine karşı bir askeri birlik içerisinde olunmalıdır. Açlık ve susuzluk içerisinde kıvranan bir halk var. Bütün dünya değerleri ayaklar altında. İnsanlık, halk ve hukuk ölmüş. Daha Netanyahu dün Büyük İsrail Projesi'nden bahsediyor. Türkiye toprakları da büyük İsrail sınırları içerisinde gösteriyorlar. İsrail yarın Suriye'den, Irak'tan, Filistin ve Lübnan'dan sonra Türkiye'yi hedef alacak. O yüzden Türk halkı iktidar ve muhalefeti ile bu katil devlete dur demelidir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,