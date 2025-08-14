Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto
Türkiye Basın Federasyonu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve gazetecilere yönelik hedef almasını protesto etti. Üyeler, fotoğraflarla ve pankartlarla tepki gösterdi.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu yapıların önünde toplanan Türkiye Basın Federasyonu üyeleri, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları ile Filistin bayrakları taşıdı.

Grup, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Dünya beşten büyüktür", "Birleşmiş Milletler kapatılsın" ve "For children say stop" yazılı pankartlar açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, grup adına yaptığı açıklamada, 3 gün önce Gazze'de yine gazetecilerin öldürüldüğünü anımsatarak, İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısının 247 olduğunu söyledi.

İsrail'in gazetecileri susturmak için katliam yaptığına dikkati çeken Burhan, "Bu katliama 'dur' demek için buradayız. Bütün dünya kör ve sağır bekliyor. Maalesef İslam dünyası, Batı, Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık vicdanı ayaktadır." dedi.

Sinan Burhan, devletin elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'One minute.' cümleleri anlamlı. Ancak bunlardan sonra da yaptırımlar gerekiyor. Gerekirse İslam dünyası bir askeri müdahale bile yapmalıdır. İslam dünyası, katil İsrail devletine karşı bir askeri birlik içerisinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insanların açlık ve susuzluk içinde kıvrandığını belirten Burhan, şunları kaydetti:

"Bütün dünya değerleri ayaklar altında. İnsanlık, hak, hukuk ölmüş. Netanyahu, dün 'Büyük İsrail Projesi'nden bahsediyor. Türkiye topraklarını da bunun içinde gösteriyorlar. Evet, İsrail yarın Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan, Filistin'den sonra Türkiye'yi hedef alacak. O yüzden Türk halkı, iktidar ve muhalefetiyle bu katil devlete 'hayır' demelidir."

Burhan'ın yanı sıra bazı gazeteciler de açıklama yaparak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
