Türkiye Basın Federasyonu'ndan Barış ve Medya Mesajı

Türkiye Basın Federasyonu, barışın tesisinde medyaya büyük sorumluluklar düştüğünü, halkın doğru, tarafsız ve sağduyulu biçimde bilgilendirilmesinin, toplumsal barışa katkı sunacak bir dilin kullanılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Federasyondan, terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dönüm noktası yaşandığı, silahların bırakılması yönünde tarihi bir adım atıldığı bildirildi.

Bu sürecin, barış ve kardeşlik zemininde şekillendiği, toplumsal huzurun, ekonomik kalkınmanın ve sosyal bütünleşmenin önünü açtığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Basın Federasyonu olarak, bu kritik dönemde medyanın rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Barışın tesisinde medyaya büyük görevler düşmektedir. Halkın doğru, tarafsız ve sağduyulu biçimde bilgilendirilmesi; toplumsal barışa katkı sunacak dili kullanmakla mümkündür. Bu bağlamda, provokatif ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulmalı, yapıcı ve birleştirici yayın anlayışı esas alınmalıdır. Yeni dönemde artık anneler ağlamayacak, kan ve gözyaşı sona erecek; bölgemiz huzura, ülkemiz kalkınmaya kavuşacaktır. Ekonomik büyüme hızlanacak, turizm sektörü canlanacak ve toplumsal birlik güçlenecektir. Bu büyük dönüşüme katkı sunmak, her medya mensubunun tarihi sorumluluğudur. Bu nedenle tüm medya kuruluşlarımızı ve mensuplarını; barış, kardeşlik ve toplumsal huzur diliyle yayın yapmaya, toplumu sağduyuya davet etmeye ve bu umut dolu süreci desteklemeye davet ediyoruz."