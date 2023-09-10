Türkiye Barolar Birliğinden depremzede vatandaşlar ve avukatlara destek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde hem meslektaşları hem de afetzedelere desteğini sürdürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde hem meslektaşları hem de afetzedelere desteğini sürdürüyor.

TBB, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı "asrın felaketi"nden etkilenen illerde meslektaşlarına nakdi yardımın yanı sıra afetzedelere hukuki konularda destekte bulundu.

Depremlerde ev ve çalışma ofisinin hasar görmesi nedeniyle 8 bin 306 avukat, Türkiye Barolar Birliğinin Sosyal ve Dayanışma Fonu'na başvuru yaptı. TBB'nin yetkili kurulları ise 7 bin 502 avukata nakdi olarak toplamda 75 milyon 29 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Birlik, depremin ilk haftasında hazırladığı 20 bin Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi'ni afet bölgesindeki avukatlara ve vatandaşlara dağıttı.

Depremzedelere "Adli Yardım Servis Aracı" ile destek

Öte yandan TBB, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) "Depremden Etkilenen Çocuklar ve Aileleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı" ile "Depremin Etkilerinin Ortadan Kaldırılmasında Kadınların ve Çocukların Desteklenmesi Programı" kapsamında 4 "Adli Yardım Servis Aracı" alacak.

Bu araçlarla 31 Aralık'tan itibaren Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana ile deprem nedeniyle yoğun göç alan Ankara, Antalya ve Mersin'de 2026'ya kadar 12 bin kişiye hukuki bilgilendirme, 1000 dosyada ise mahkeme önünde temsil sağlanacak.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, AA muhabirine, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından hem idari hem de adli yargı süreçleriyle ilgili önemli ve yoğun bir sürecin yaşanacağını söyledi.

Deprem bölgelerindeki temel ihtiyacın vatandaşın adalete erişimi olduğunu aktaran Sağkan, "Depremzede bütün yurttaşlarımızın ekonomik olarak ihtiyaç içerisinde bulundukları tartışmasız. Onları, ücretlerini veremedikleri için avukatsız bırakmak tabii ki böyle bir durumda adil bir yargılamadan söz etme şansımızı da ortadan kaldırır. O sebeple Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde öncelikle suçüstü ödeneği kapsamında, tüm dosyaların adli kapsamında baro tarafından görevlendirilen avukatlarla yürütülmesinin zorunluluğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Sağkan, deprem bölgesindeki vatandaşlar için hukuk rehberi hazırladıklarını, hem ceza hem de hukuk yargılamaları bakımından haklarını hatırlatan yayınlar çıkarttıklarını belirtti.

Depremzedeleri bilgilendirme faaliyetlerinin yanında bölgedeki meslektaşlarıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sağkan, ekonomik olarak bütün güçlerini deprem bölgesindeki meslektaşlarına ayırdıklarını ancak bunun son derece yetersiz olduğunun da farkında olduklarını dile getirdi.

Erinç Sağkan, şunları kaydetti:

"Bu sebeple gerçekten depremzede yurttaşlarımızın adalete erişimi bakımından deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın çalışabilecekleri ofis ortamına ihtiyaçları var. Bu anlamda taleplerimizi Adalet Bakanlığına ilettik. Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın adalete erişimini sağlamak istiyorsak öncelikle oradaki avukatların bu mesleğin onuruna uygun çalışma şartlarını kurmamız gerekiyor. Bizim gücümüz buna bir yere kadar yetiyor. Ancak daha ötesini karşılama şansımız yok. Şu anda binlerce meslektaşımız dilekçe hazırlayacak ofis bulamıyor. Ancak bu sorun sadece mesleki bir sorun değil. Bu sorun aynı zamanda oradaki yurttaşlarımızın adalete erişim sorununa tekabül etmektedir."