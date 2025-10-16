Haberler

Türkiye Barolar Birliği'nden Hakan Tosun Açıklaması: Olayın Şeffaf Soruşturulması İhtiyacı

Türkiye Barolar Birliği, gazeteci Hakan Tosun'un saldırganlar tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaparak, soruşturmanın eksikliklerine dikkat çekti ve olayın etkin bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği tarafından, gazeteci Hakan Tosun'un saldırganlar tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hakan Tosun'un kimliğinin uzun süre tespit edilememesi, delil niteliğindeki kişisel cihazlarının kaybolması, görgü tanığı ve kamera kayıtlarına ilişkin belirsizlikler ile soruşturmanın seyrine dair eksiklikler, olayın etkin ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasına olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple biz de bir kez daha soruyoruz: Hakan Tosun'a ne oldu?" açıklaması yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından gazeteci Hakan Tosun'un saldırganlar tarafından öldürülmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yazılı açıklama yapıldı. Barolar Birliği'nin resmi sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın sıradan bir adli vaka olmaktan öteye geçtiği kanaatini güçlendirmiştir"

"Basın emekçisi, belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 gecesi İstanbul Esenyurt'ta uğradığı fiziki saldırı sonucu ağır yaralanmıştır. Kimliği 27 saat boyunca tespit edilememiş; bu süreçte şahsi eşyalarına ulaşılamamış, olay yeri çevresindeki bazı güvenlik kamerası kayıtlarının üçüncü kişiler tarafından toplandığı iddia edilmiştir. 13 Ekim günü beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun'un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu süreç, kamuoyunun haklı tepkisine neden olmuş, olayın taşıdığı boyutlar itibariyle sıradan bir adli vaka olmaktan öteye geçtiği kanaatini güçlendirmiştir.

"Soruşturmanın seyrine dair eksiklikler, olayın etkin ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır"

Yıllardır çevre alanında çok önemli haberler yapan, nerede bir çevre talanı varsa kamerasını oraya çeviren, kent ve doğa hakkı ihlallerinin duyurulmasına ilişkin belgeseller yapan Hakan Tosun'un kaybı hepimizi derinden yaralamıştır. Sevenlerinin, yakınlarının ve basın camiasının acısını paylaşıyoruz. Hakan Tosun'un kimliğinin uzun süre tespit edilememesi, delil niteliğindeki kişisel cihazlarının kaybolması, görgü tanığı ve kamera kayıtlarına ilişkin belirsizlikler ile soruşturmanın seyrine dair eksiklikler, olayın etkin ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasına olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeple biz de bir kez daha soruyoruz: Hakan Tosun'a ne oldu? Bu soruyu yalnızca Hakan Tosun'un yakınları ve meslektaşları için değil; uzun zamandır hakikati savunan tüm yurttaşlar, hukuk devleti talebini sürdüren herkes ve bu mesleği onurla taşıyan tüm avukatlar adına soruyoruz.

"Hukuki süreci etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz"

Türkiye Barolar Birliği, bu olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için sürecin yakından takipçisi olacaktır. Hakan Tosun'a ne olduğu sorusu, aynı zamanda bu toplumun vicdanına, hukuk kurumlarının işleyişine ve adalet sisteminin güvenilirliğine yöneltilmiş bir sorudur. Hakan Tosun'u ölüme götüren süreçle ilgili tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını hukuk devletinin bir gereği olarak talep ediyor, hukuki süreci etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
