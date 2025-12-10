Türkiye Barolar Birliği'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: "İnsan Haklarının Korunması, Hukuk Devleti Olmanın Temel Şartıdır"
Türkiye Barolar Birliği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan haklarının evrenselliği, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının korunması gerektiğine vurgu yaptı. İnsan hakları ihlallerinin artmasına karşı durmanın önemine dikkat çekti.
(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği'nin, "Türkiye Barolar Birliği; insan haklarının evrenselliğini, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını amasız, fakatsız savunma kararlılığını sürdürmektedir. İnsan haklarını herkes için, bugün ve burada mümkün kılmak; ihlallerin sıradanlaşmasına izin vermemek; eşitlik, özgürlük ve insan onurunu hukuk düzeni içinde korumak ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı.
Bildirgeyi kabul eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, hak ve özgürlükleri güvence altına alma sorumluluğunu üstlenmiştir. Yargı kararlarının tartışma konusu yapıldığı, ifade özgürlüğünün baskılandığı, adil yargılanma hakkına gölge düşüren uygulamaların yerleşik hale gelmeye zorlandığı koşullarda; unutulmamalıdır ki, hukuk devleti olmanın temel şartı insan haklarının korunmasıdır. Uluslararası kurumların ve devletlerin insan haklarını tesis etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek hepimizin görevidir; bu sorumluluk, avukatlar için bir mesleki varlık sebebidir. Türkiye Barolar Birliği; insan haklarının evrenselliğini, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını amasız, fakatsız savunma kararlılığını sürdürmektedir. İnsan haklarını herkes için, bugün ve burada mümkün kılmak; ihlallerin sıradanlaşmasına izin vermemek; eşitlik, özgürlük ve insan onurunu hukuk düzeni içinde korumak ortak hedefimizdir."