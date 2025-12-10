Haberler

Türkiye Barolar Birliği'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: "İnsan Haklarının Korunması, Hukuk Devleti Olmanın Temel Şartıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Barolar Birliği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan haklarının evrenselliği, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının korunması gerektiğine vurgu yaptı. İnsan hakları ihlallerinin artmasına karşı durmanın önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği'nin, "Türkiye Barolar Birliği; insan haklarının evrenselliğini, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını amasız, fakatsız savunma kararlılığını sürdürmektedir. İnsan haklarını herkes için, bugün ve burada mümkün kılmak; ihlallerin sıradanlaşmasına izin vermemek; eşitlik, özgürlük ve insan onurunu hukuk düzeni içinde korumak ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Bildirgeyi kabul eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, hak ve özgürlükleri güvence altına alma sorumluluğunu üstlenmiştir. Yargı kararlarının tartışma konusu yapıldığı, ifade özgürlüğünün baskılandığı, adil yargılanma hakkına gölge düşüren uygulamaların yerleşik hale gelmeye zorlandığı koşullarda; unutulmamalıdır ki, hukuk devleti olmanın temel şartı insan haklarının korunmasıdır. Uluslararası kurumların ve devletlerin insan haklarını tesis etmelerini sağlamak üzere mücadele etmek hepimizin görevidir; bu sorumluluk, avukatlar için bir mesleki varlık sebebidir. Türkiye Barolar Birliği; insan haklarının evrenselliğini, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını amasız, fakatsız savunma kararlılığını sürdürmektedir. İnsan haklarını herkes için, bugün ve burada mümkün kılmak; ihlallerin sıradanlaşmasına izin vermemek; eşitlik, özgürlük ve insan onurunu hukuk düzeni içinde korumak ortak hedefimizdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
title