Türkiye Barolar Birliği'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı: "İnsan Haklarının Korunması, Hukuk Devleti Olmanın Temel Şartıdır"

Türkiye Barolar Birliği'nden, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilk maddesinin, "Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar" diyerek, insanlığın ortak pusulasını tek cümlede topladığı belirtildi.

Aradan geçen yıllarda, insanlığın bu ortak değerlerini hayata geçirme iradesinde inişli çıkışlı çok sayıda döneme tanıklık edildiği, bugün de dünyanın birçok yerinde savaşlar, çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler ve ağır hak ihlallerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İnsan haklarının evrenselliği aşındırılıyor; güvenlik gerekçesiyle özgürlük alanı daraltılıyor; ayrımcılık, nefret ve şiddet sıradanlaşıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin işaret ettiği anlam tam da bu dönemde bir kez daha hatırlanmalıdır: İnsanlık krizinden çıkışın yolu, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygıdır.