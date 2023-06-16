Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: Bazı deliller cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu gösteriyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: ( Ankara'daki avukatın ölümü) "Bazı deliller cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu gösteriyor"

AKSARAY - Ankara'da silahla yaralanma sonucu hayatını kaybeden kadın avukat Belen Nesil Coşğun için Aksaray'da bir açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor" dedi.

Dün Ankara'da ölen Ankara Barosu'na kayıtlı Aksaraylı Avukat Belen Nesil Coşğun'un cenaze töreni için Aksaray'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan olayın cinayet şüphesi taşıdığını söyledi. Sağkan, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Bugün 24 yaşında gencecik, pırıl pırıl bir meslektaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Önünde çok güzel günleri olan, aslında hak savunucusu olan bir mesleği yürüterek belki meslek yaşantısında yüzlerce kadının, çocuğun şiddete uğramasını, istismara uğramasını engelleyecek, onlar için mücadele edecek, insan hakları mücadelesi verecek bir meslektaşımızı maalesef kaybettik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü etkin bir soruşturma olduğunu ve Ankara Barosu'nun ve Türkiye Barolar Birliği'nin de soruşturma sürecini son derece etkin şekilde takip edeceğini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak net sonucun tabii ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Baromuz tarafından açıklanmasını beklemek durumundayız" dedi.