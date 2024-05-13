Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: Türkiye, Filistin'deki olayları önlemek için büyük çaba sarf etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Filistin'de yaşanan olayların önlenmesi için Türkiye'nin ilk günden bugüne kadar büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Sağkan, Gümüşhane Ataç Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'de hukukun bütün kurallarını hiçe saydığını söyledi.

Filistin'de soykırım noktasına varan katliamın, uluslararası hukukun bütün kurallarının hiçe sayıldığı sürecin gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Sağkan, "Çünkü on binlerce sivil yurttaşın göz göre göre katledildiği bir süreci yaşıyoruz, Gazze'de, Filistin'de. Türkiye Barolar Birliği olarak barolarımızla, defalarca yaptığımız açıklamalarla uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk kapsamında değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Yaptığımız açıklamalarla süreçte uluslararası aktörlerin bir an evvel gecikmeksizin harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulunduk." diye konuştu.

Sağkan, TBB olarak Filistin Barolar Birliği ile dayanışma içerisinde sürece katkı sunmaya gayret ettiklerini, yaşanan sürecin soykırım unsuru taşıdığını, buna ilişkin özel kastın varlığının açık delillerle ortaya konulduğunu, sorumlularının yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine yasal başvuruları yaptıklarını ve süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Filistin'de yaşananların önlenmesi için Türkiye'nin ilk günden bugüne kadar büyük çaba sarf ettiğine dikkati çeken Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak yurt dışında, özellikle Avrupa'daki bu sessizliğe, kayıtsızlığa karşı oradaki insanların, yurttaşların çıkıp sokağa 'Bu katliama bir dur deyin.' demeleri çok kıymetliydi. İnsanlar bir sağduyu ortaya koyuyorlar. Avrupa'da da bunu görüyoruz, Amerika'da da şu anda bunu görüyoruz. Üniversite eylemlerinin başladığını görüyoruz. Bu mevzuya yine belli ki siyaset kurumu değil, insanoğlunun sağduyusu bir son verecek. Bize düşen ise dediğim gibi bizler hukuk kurumlarıyız. Her şeyden önce hukuki zeminde, bugün olmasa bile yarın bu işin sorumlularının ceza almasını sağlamak zorundayız. Çünkü bu tür suçlar zaman aşımı olmayan suçlar. Haliyle belki bugün kayıtsız kalınabilir ama yarın eminim buna ilişkin harekete geçecek bir mecra olacak. Ama o zaman ellerinde bugün yaşananlara ilişkin bir tespitin bulunması önemli. Biz en azından bugün yaptığımız başvurularla delillerin toplanması, kaybolmaması ve ilerleyen sürece taşınabilmesi bakımından bir ön hazırlığı da tamamlamış olduk düşüncesindeyiz."

Sağkan, yeni anayasa tartışmalarına da değinerek, "Anayasa değiştirmek de anayasa yapmak da nasıl adlandırırsak adlandıralım, toplumsal bir uzlaşı zeminini gerektirir. Bunu standart bir mevzuat düzenlemesi olarak göremeyiz. Bir yasa yapım çalışması olarak göremeyiz. Tüm bileşenler, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, basının ve üniversitelerin de bulunduğu geniş bir çerçevede çalışmaların yürütülmesi gereken bir temel metnimizdir." dedi.

Öte yandan, Gümüşhane'ye yeni baro binası kazandırmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Sağkan, "Baro başkanımla, yönetimden arkadaşlarımızla bu hizmet binasına ilişkin adımlarımızı atmak üzere burada bulunuyorum. Umut ediyorum ki çok kısa sürede belirlediğimiz bir yerde Gümüşhane Barosuna yakışır bir hizmet binasını burada hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ardından Sağkan, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ile İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki'yi ziyaret etti.