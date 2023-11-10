Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesinden Yargıtay'a "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" düzenledi

Türkiye Barolar Birliğince Anayasa Mahkemesi önünden Yargıtay Başkanlığına "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bazı milletvekilleri ve avukatlar, yürüyüş öncesinde Anayasa Mahkemesi karşısındaki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Burada, yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışması ve sonrasındaki değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, anayasayı değiştirebilmek için AK Parti ve MHP'nin yeterli milletvekili sayısına erişemediğini, bunu referanduma götürebilecek durumlarının da olmadığını belirtti.

Özel, "Bu anayasayı ortadan kaldırabilmek, zaten ilk 4 maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken bu anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve bu yok saymaya ülkenin Cumhurbaşkanı, yani yetkisini Anayasadan alan Cumhurbaşkanı yol veriyor, omuz veriyor, destek veriyor." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Anayasa'ya sahip çıkmasını istedi.

Yürüyüşü düzenleyen Türkiye Barolar Birliğine desteklerini ifade eden Özel, partisinin Meclis Genel Kurulu'ndaki nöbetin ise ikinci bir karara kadar devam edeceğini söyledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise Cumhuriyet hukukunu korumak ve hukukun üstünlüğünü müdafaa için bir araya geldiklerini belirterek, bağımsız ve tarafsız yargının içinde bulunduğu durumun kaygısını taşıdıklarını kaydetti.

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen, Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın yargılanma sürecini hatırlatan Sağkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM'nin kararına uymamasını ve bazı üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının Anayasa'yı ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Sağkan, hukuk devletinin aşınmasında sorumluluğu bulunanlar hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Buna ilişkin somut önerileri yargı makamlarıyla paylaştıklarını ve takipçisi olacaklarını dile getiren Sağkan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kuruluna itiraz yoluna gitmesi, Hakimler ve Savcılar Kurulunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında, Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'nun da Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatması gerektiğini savundu.

Konuşmaların ardından Sağkan ve beraberindeki avukatlar, "Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz." yazılı pankartı taşıyarak Anayasa Mahkemesi önünden Yargıtay Başkanlığına yürüdü, bina önüne Anayasa kitapçıklarını bıraktı.

Gruptakiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 maddesinin yazılı olduğu pankartı da Yargıtay binasının bahçe demirlerine astı.