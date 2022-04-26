BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ BAŞLADI

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin halihazırda Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Yapılan Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakeresi sonrası bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMIŞTIR

Toplantıda konuşan Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde şubat ayında Abu Dabi ve Dubai'ye gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bakan Muş, Ziyaretler Birleşik Arap Emirlikleri ile kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar aralamıştır. Bu temaslar ayrıca burada başlangıcını yaptığımız kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin de temelini oluşturmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin halihazırda Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır. Mal ticaretiyle birlikte müteahhitlikten, lojistiğe, finanstan sağlığa, eğitime ve turizme değin çeşitli hizmet sektörlerinde önde gelen pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri'nde başarılı işlere imza atmıştı dedi.

YENİ NESİL BİR ANLAŞMA MODELİNİ HAYATA GEÇİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ

Bakan Muş, Emirliklerin kamu iştirakleri ve firmaları ülkemizde farklı sektörlerde etkin biçimde faaliyet göstermekte olup Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında bizler bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışagelmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmiyor ardından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticaret dinamikleriyle uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz. Hepinizin yakından tanık olduğu üzere küresel ekonomi zorlu süreçten geçmektedir. Bu dönemde ticari korumacılık, pandemi ve bölgesel gerilimler küresel dinamikleri sarsarak uluslararası ticarette derin yaralar açmıştır şeklinde konuştu.

Bu zorlu süreçte Türkiye küresel ticarette sınıf atlamayı başarmıştır diyen Bakan Muş, Nitekim 2021 yılı itibariyle tarihimizde ilk defa küresel ticaretten aldığımız payı yüzde 1'in üzerinde taşıma başarısını gösterdik ve ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. Böylesine zorlu bir ortamda sağlanan bu başarıda geçmiş dönemde inşa ettiğimiz ticari bütünleşmenin çıpa görevi gördüğü ve pozitif ayrışmamızda önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri bugün başlatılan müzakerelerin en yakın zamanda tamamlanmasıyla konjonktür riskleri ve imtihanlara karşı daha dirençli hale geleceklerdir dedi.

Bakan Muş sözlerini şöyle sürdürdü Son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans, turizm, havacılık ve teknik müşavirlik gibi pek çok hizmet sektöründe küresel bir oyuncu haline geldiğine şahit oluyoruz. Sayın Bakanın huzurunda Emirliklerin bu sektörlerdeki hızlı gelişimini büyük bir takdirle takip ettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kapsamda ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin tamamlanması ile Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin mevcut başarı hikayelerine çok daha ileri seviyedeki yeni iş birliklerini eklemelerini heyecanla bekliyor olacağız. Öte yandan, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte son oalrak 2017 yılında yakalamış olduğumuz 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini kısa zamanda yakalayabiliriz. Yine bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve taşımacılık ile yazılım gibi küresel eğilimlerin yakalanması elzem olan alanlarda yeni yatırımların ve projenin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başladığını duyuruyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim

YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK

Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Geçen yıl yeni bir döneme başladık. Arap emirlikleri özellikle burada uzun dönemde sürdürülebilirlik ve kalkınma konusunda önemli atılımlara imza atmış olduk. Yatırımlar ve sanayide devrim yaratma konusunda önemli çalışmalara başladık. Bütün dünya ülkeleriyle özellikle ortaklık anlaşmaları konusunda çaba içerisine girmiş olduk. Dünya şimdi kovitten kurtarıldı. Dolayısıyla yeni ortaklıklara artık ufuk açmak üzereyiz. Toplantılarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Her iki tarafında bu anlaşmalardan kazançlı çıkması gerekmektedir. Türkiye görüyoruz ki, önemli bir ortaktır. Kültürel ve sosyal ve diğer alanlarda bize yakın bir ülkedir diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel