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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk kez dersbaşı yapıldı

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk kez dersbaşı yapıldı
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Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in inisiyatifleriyle Bakü'de yeni kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde (TAÜ) ilk kez dersbaşı yapıldı.

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in inisiyatifleriyle Bakü'de yeni kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde (TAÜ) ilk kez dersbaşı yapıldı.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesinin paydaşlığıyla faaliyetlerine başlayan TAÜ, ilk öğrencilerini karşıladı.

İlk dersin heyecanıyla erkenden okullarına gelen öğrencileri, bölüm eğitmenleri karşıladı. Her öğrenci, bölümlerine göre ilgili akademisyenlerle bir araya geldi. Bölümleri ve dersleri konusunda akademisyenlerden bilgi alan öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personelle tanıştı.

TAÜ'de ODTÜ'nün desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün desteğiyle endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin desteğiyle gıda mühendisliği eğitimleri alacak 86 öğrenci ilk derslerine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in huzurunda 19 Şubat 2024'te Ankara'da Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

YÖK tarafından belirlenen köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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