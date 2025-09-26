Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri'nde Sinema Buluşması

Türkiye- Azerbaycan Türk Film Günleri için Bakü'de bulunan Türk sinema oyuncuları, Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Yerli Düşünce Derneğince düzenlenen etkinlik kapsamında, Bakü Yunus Emre Enstitüsünde yapılan söyleşiye oyuncular Hülya Koçyiğit, Berk Oktay ve Anıl Altan ile sanat yönetmeni Duygu Sönmez katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan buluşmada, sinema ve güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, Türk sinemasının usta isimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Oyuncular kariyer yolculuklarını, kamera önü ve arkasındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak onlara mesleki tavsiyelerde bulundu.

Sanatçılar, Türkiye ile Azerbaycan arasında sinema alanında ortak projelerin artırılmasının önemine işaret etti.

Öğrenciler de sorularıyla oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

Oyuncuların, gençlerin heyecanının sinema dünyasında yeni başarıların habercisi olduğunu dile getirdiği etkinliğin sonunda, hatıra fotoğrafları çekildi.