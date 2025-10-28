Haberler

Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri Bakü'de Yapıldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, barış süreci ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, güncel uluslararası meseleler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, bölgesel işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri, Ekinci ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov başkanlığındaki heyetler arasında Bakü'de gerçekleştirildi.

İstişarelerde, Azerbaycan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
