Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri Bakü'de Gerçekleşti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerimiz, güncel uluslararası meseleler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."