Haberler

Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri Bakü'de Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye- Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri çerçevesinde Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerimiz, güncel uluslararası meseleler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.