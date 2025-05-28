Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi için Laçın Resort Otel'e geldi

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi için Laçın Resort Otel'e geldi
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- Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi için Laçın Resort Otel'e geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Resort...

- Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi için Laçın Resort Otel'e geldi

LAÇIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Resort Otel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Laçın Resort Otel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yapacağı otele girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Havalimanının, Azerbaycan için hayırlı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Laçın'ın her şeyden önce böyle muhteşem bir havalimanına kavuşmuş olması, üçüncü havalimanı olarak Azerbaycan'ı çok daha güçlü bir konuma taşıdı. Fuzuli, Fuzuli'den sonra Laçın ve burada yapılacak törenlerle inşallah Azerbaycan geniş ufka bakmış olacak" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üçlü zirvenin ardından Laçın'da, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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