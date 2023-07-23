Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu Tanıtıldı

Türkiye ve Azerbaycan arasında medya alanında iş birliği için ortak proje olan www.dhapress.com, Şuşa Küresel Medya Forumu'nda tanıtıldı. Lansmana Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasal İletişim Direktörü Cavid Musayev, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikailova, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Trend Haber Ajansı Genel Müdürü Ilgar Huseyinov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid, Azerbaycan medyası ve yabancı medya temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Ulusal Basınının kuruluşunun 148. yılı dolayısıyla Şuşa şehrinde düzenlenen ve 34 ülkenin devlet Haber'>haber ajansları, 12 uluslararası kuruluş ve medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 49 ülkeden 150 yabancı gazetecinin katıldığı Şuşa Küresel Medya Forumu, DHA için de önemli bir adıma sahne oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanında yürütülen iş birliği için öncü olacak bir adım atıldı. DHA ve Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi www.dhapress.com, Şuşa'da tanıtıldı. Lansmana Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasal İletişim Direktörü Cavid Musayev, Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikailova, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Trend Haber Ajansı Genel Müdürü Ilgar Huseyinov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid, Azerbaycan medyası ve yabancı medya temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşad Macid ise DHAPress'in iki ülkeye de yenilikler getireceğine inandığını, iş birliği anlayışının hızla meyve vermesine ve böyle bir projenin hayata geçmesine sevindiğini dile getirdi.