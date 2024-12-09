Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısında, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı ve protokol imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye- Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov'un başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu, Bakü'de toplandı.

Toplantıda, kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, sinema ve diğer görsel-işitsel alanlar, müzecilik, kitap endüstrisi, tiyatro, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanlarında fikir alışverişinde bulunuldu, işbirliği olasılıkları müzakere edildi.

Mumcu ve Caferov, toplantı sonunda, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin hususların yer aldığı Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Protokolü'ne imza attı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Gözde Şahin de katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Muhittin Macit, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç da toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
img

Fotoğraf bugün sınır kapımızda çekildi
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle Tobın Köprüsü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tobın Köprüsü filmi ne zaman, nerede çekildi? Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kardeşim İçin Der'a filmi ne zaman, nerede çekildi? 10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Ulus kaç yaşında, nereli? Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.