Türkiye-Azerbaycan İş Dünyasında Yeni Ufuklar Etkinliği Bakü'de Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye- Azerbaycan İş Dünyasında Yeni Ufuklar" temalı etkinlik yapıldı.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk iş insanlarının Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana bu ülkede faaliyet gösterdiğini ve bugün güçlü ekibe sahip olduklarını söyledi.

Türk iş insanlarının kötü gününde de iyi gününde de Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Akgün, "Azerbaycan'ın bir daha acı günler yaşamaması için sadece siyasi konuları değil ekonomik işbirliklerini de geliştirmemiz lazım." dedi.

Akgün, Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının hem bu ülkedeki hem de Türkiye'deki kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olması gerektiğini kaydederek, "Azerbaycan'daki Türk iş insanları, yeni döneme ilişkin vizyon çizmeliler. Biz de Büyükelçilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek ulaşabiliriz"

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat da, 1992'den bu yana Azerbaycan'da bulunduğunu, bu ülkenin zorlu günlerine de, Karabağ'da zafer kazandığı gururlu günlerine de şahitlik ettiğini dile getirdi.

Büyükfırat, "Azerbaycan'dan Türkistan'a, oradan Balkanlara uzanan gönül coğrafyamıza bakışımız farklıdır. Biz bu coğrafyada sadece para kazanmak için bulunmuyoruz, aynı zamanda kalıcı kardeşlik köprüleri kuruyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek, siyasi ve kültürel dayanışmamızı da pekiştirir. Azerbaycan'la ve diğer Türk devletleriyle ortak üretim ve yatırım alanlarında yeni projeler geliştirmeliyiz. Hedeflerimize 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek ulaşabiliriz." diye konuştu.

Türk iş dünyasının bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmesi için ortak bir vizyona ihtiyaç vurgulayan Büyükfırat, TÜİB'in de bu vizyonun hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

Etkinlikte, TÜİB'in faaliyetlerine ilişkin sunum da yapıldı.