Türkiye, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Duran, NSosyal hesabından Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü canıgönülden kutladığını, Azerbaycan halkına esenlik dolu yarınlar dilediğini belirten Duran, "Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla can Azerbaycan'ın yanında olmaktan onur duyuyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kaderimiz, sevincimiz ve hedefimiz birdir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
