Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı Başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı çerçevesinde Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimlerine dair fotoğraflar paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.