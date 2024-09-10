Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nda Mutabakat Metni İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen toplantıda üçlü mutabakat metni imzalandı.

"Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı" kapsamında hazırlanan üçlü mutabakat metninin imzaladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı" Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un da katılımıyla düzenlenen toplantıda her üç bakan tarafından üçlü mutabakat metni imzalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Dış Politika Azerbaycan Gürcistan Politika Savunma Türkiye Güncel

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zelewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title