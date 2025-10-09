Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları ortak basın toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Merkez Ordu Evi'ndeki ortak basın toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani katıldı.

Hasanov, verimli bir üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görüşmelerin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Zakir Hasanov, üç ülke liderleri arasındaki sıkı ilişkiler ve mütemadi temasların, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandırdığını belirterek, görüşmede, ikili ve üçlü formatta ilişkilerin gelişim perspektifleri, etkinliklerin verimliliği, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler ile tarafları ilgilendiren diğer konularda geniş bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti

Hasanov, görüşmede, bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldığını ifade etti.

"8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak bildiri imzalaması ve yine iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasının paraflanması, 30 yıldan fazladır süren savaşın sonlandırılmasına yönelik atılmış önemli adımdır." diyen Hasanov, bu tarihi olayın, Güney Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada yeni işbirliği olanaklarını gündeme getirdiğini söyledi.

Hasanov, dünyadaki askeri ve siyasi gelişmelerin, kendilerine işbirliğini daha da geliştirme zorunluluğunu dikte ettiğini vurguladı.

"Uluslararası terörizm, enerji ve ulaştırma hatlarının güvenliği, siber saldırılar ve iklim değişiklikleri gibi yeni oluşan tehditler, ülkelerin işbirliği yaparak etkin çözümler geliştirmesini zorunlu kılıyor." diyen Hasanov, üç ülkenin savunma kurumları arasındaki işbirliğini ortak çabalarla daha geliştirmek ve derinleştirmek niyetinde olduğunu aktardı.

"Güney Kafkasya bölgesi tarihsel olarak her zaman jeostratejik bir bölgeydi"

Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani de ülkesinin dost ve stratejik ortağı olan ülkelerinin savunma bakanlarıyla yapılan toplantıya katılmanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, misafirperverliği için Güler'e teşekkür etti.

İkili ve üçlü ilişkileri aktif olarak ele aldıklarını, bölgesel güvenlik ve gelecekteki işbirliği beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Chikovani, "Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi gören Güney Kafkasya bölgesi tarihsel olarak her zaman jeostratejik bir bölgeydi. Bu anlamda ülkelerimizin işbirlikleri çok önemli" dedi.

Chikovani, öncelikli görevlerinin ortak çabayla bölgesel istikrarı korunmak ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalarak barışçıl çözümü sağlamak olduğunu vurguladı.

Üçlü formatın askeri birlikleri birbirine daha da yakınlaştırdığının altını çizen Chikovani, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışacağımız bu stratejik düzeyde ziyaretler, ortak tatbikatlar, üçlü kurs eğitimleri, askeri uzmanların bir araya geldiği toplantılar çok büyük bir olanak sağlıyor. Üçlü tatbikat bizim için çok önemli ve bugünkü üçlü görüşmeler çok yüksek seviyeliydi. Bu stratejik ilişkilerin gelecekte de çok başarılı şekilde devam edeceğinden eminim."