Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu Protokolü imzalandı - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev tarafından "Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu Protokolü ve Eylem Planı ile Ek İdari Anlaşması" imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 10. Toplantısı kapsamında Karaköy'deki bir otelde bir araya gelen Bakan Bilgin ile Babayev, anlaşmaların imza töreni öncesi ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bilgin, toplantı kapsamında heyetlerin çalışmaları tamamladıklarını ve 18 maddelik bir eylem planı üzerinde mutabakata varıldığını belirtti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri herhangi iki ülke arasındaki ilişki değil, kardeş topluluklar arasındaki ilişkiler olarak gördüklerini vurgulayan Bilgin, bunun geliştirilmesi, bütün kurumsal yapıların iş birliği halinde organize edilmesi konusunda tecrübelerini paylaşmak istediklerini ifade etti.

Bakan Bilgin, Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'a gittiklerinde, insanların gözlerindeki ışıltının, sevincin arttığını, bunun dışa yansıdığını gördüklerini anlatarak, "Karabağ zaferi bizim bütün Türk dünyasının, bütün Türk halklarının zaferidir. O anlamda bu mutluluk bizim bayraklarımızın yükseldiği her ilde yeşerecektir, devam edecektir." diye konuştu.

Azerbaycan ile çözmeleri gereken ortak problemler olduğuna işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık sonrası Azerbaycan Türk Devleti'nin yaptığı iyilikler, yenilikler, bunların daha da inkişaf etmesi bakımından, bilhassa sosyal sigorta sisteminin, sağlık sigorta sisteminin, çalışma hayatının denetlenmesi konusunda bağımsız denetim kurumlarının oluşması fevkalade önemli. Bizim İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Sigortası Kurumu bizim sosyal sigorta sistemimizin içindedir. Bunlarda yaşadığımız tecrübeler var. Biz de adım adım yaşadığımız sorunları reformlarla aştık. Son sosyal güvenlik reformuyla sağlık sistemini hem denetleyen hem de ondan hizmet satın alan bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Toplumumuzun yüzde 99'u sağlık sigortası kapsamındadır. Çalışanlarımızın hakkını, hukukunu koruyacak, onların sosyal güvenlik haklarını, emeklilik haklarını kapsamlı şekilde düzenleyecek yasal ve pratiğe uygun düzenlemelerimiz var. Bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu komisyonların çalışmasında da bunları adım adım şu anda 10. komiteyi topladık. 11'inciyi de inşallah topladığımız zaman daha farklı bir yere geleceğiz, paylaşacağız."

Bakan Bilgin, 19 Mayıs'ın milli mücadelenin başlangıç tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıkları bir gün ve gençlik bayramı olduğunu dile getirerek, bugün Azerbaycan heyetiyle olmanın, bu bayram havasında iş birliklerinin neticesini imzalamalarının kendileri için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev de Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş devletler ve bir millet-iki devlet olduğunu vurguladı.

Daimi komisyonun çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Babayev, her iki bakanlığın tecrübe paylaşımı, yeni programların hazırlanması, işsiz ve iş arayan vatandaşlara destek mekanizmalarının geliştirilmesi istikametinde büyük bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından "Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu Protokolü ve Eylem Planı ile Ek İdari Anlaşması" imzalandı.

Törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Ali Osman Akalan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Dr. Selim Dağlıoğlu, İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Adem Mortaş yer aldı.

Azerbaycan heyetinden Devlet Emek Müfettişliği Servisi Başkanı Veli Guliyev, Devlet İstihdam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Abbasbeyli, Devlet Tıbbi-Sosyal Ekspertiz ve Rehabilitasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Anar Bayramov, Sosyal Güvenlik Politikası Genel Müdürü Babek Hüseynov, Dış İlişkiler Genel Müdürü İrade Usubova, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Protokol Daire Başkanı Muhammed Cabbarlı toplantıda hazır bulundu.