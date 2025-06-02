Türkiye-Azerbaycan 2'nci Medya Buluşması Gerçekleşti

(ANKARA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Azerbaycan'ın resmi medya konseyi olan Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle "Azerbaycan Matbuatının 150'nci Yılı" kapsamında organize edilen Türkiye - Azerbaycan 2'nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'da yapıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyesi 50'ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazeteci ile duayen gazeteci Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın da katıldığı, Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerini kapsayan medya buluşması düzenlendi.

Gazeteciler, Bakü'de ilk gün Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nde, "Yapay Zeka" konulu Medya Forumu'nda bir araya geldi.

Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in açılış konuşmalarından sonra, KGK Dış Medya Meclisi Başkanı ve Azerbaycan Temsilcisi olan Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen forumda, yapay zeka ve gazetecilik masaya yatırıldı.

SODİMER (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi) ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak'ın gazeteciliğin geleceği, yapay zeka ve sosyal medya konularında sunum yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan barış süreci

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev, medya buluşması kapsamında Bakü'deki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, bölgesel işbirliği ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Hacıyev, 17 maddelik barış anlaşması metninin hazırlandığını ve Ermenistan'ın da buna sıcak baktığını belirtti. Ancak Ermenistan Anayasası'ndaki Karabağ maddesinin değişmesinin barış için elzem olduğunu vurgulayan Hacıyev, barışın sağlanması halinde Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliklerinin önünün açılacağını ifade eden Hacıyev, Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasını birbirine bağlayacak stratejik bir hat olacağını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçteki rolünü "kardeşlik" ilişkisiyle tanımlayan Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını belirtti. Hacıyev ayrıca Azerbaycan'ın İsrail ile olan ilişkilerinin medyada yanlış aktarıldığını, bu ilişkilerin stratejik ve ekonomik çerçevede yürütüldüğünü, ancak Azerbaycan'ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Suriye ve bölgesel istikrar konularında Türkiye ile tam uyum içinde olduklarını vurguladı, Azerbaycan'ın barışı, doğrudan bütün Ermeni halkıyla inşa etmek istediğini belirtti.

KGK üyesi gazeteciler, Türkiye Büyükelçiliği kompleksinde onurlarına verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'le de bir araya geldi. Genel Başkan Dim, büyükelçi Akgün'e konsey ve etkinlikler konusunda bilgi verdi ve heyeti kabulü için teşekkür etti.

"Kardeşlik sık sık perçinlenmeli"

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kardeş ülke Azerbaycan Matbuatının 150. Yılı dolayısıyla gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan 2'nci Medya Buluşması'nı değerlendirdi. Azerbaycan'da KGK olarak 1'inci medya buluşmasını yine Matbuat Şurası ile işbirliği halinde 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dim, şunları söyledi:

"6 yıl aradan sonra 2'ncisini de başarıyla tamamlamanın onurunu taşıyoruz. Türkiye Medyası olarak Azerbaycan'la 'İki Devlet, Bir Millet. Bir Medya" felsefesi doğrultusunda etle tırnak gibiyiz. Bu anlamlı buluşmaya katılan başta duayenimiz Yavuz Donat olmak üzere, katılım ve katkıda bulunan tüm KGK üyelerimize teşekkür ederim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Hikmet Hacıyev başta olmak üzere, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ve KGK Dış Medya Meclis Başkanı ve KGK Azerbaycan Temsilcimiz olan Azerbaycan Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile emeği geçen herkese minnettarım. Bu buluşma da gösterdi ki, aramıza hiç kimse ve hiçbir güç odağı nifak sokamaz. Bu gibi etkinlikler daha sık yapılmalı. Kardeşlik sık sık perçinlenmeli. KGK olarak bu konuda her daim inisiyatif almaya hazırız. İki kardeş ülke ve medyamız için bu buluşmanın sonuçlarının yararlı olmasını temenni ederim."