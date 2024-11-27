Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Türkiye, Ayrımcılıkla Mücadeleye Devam Edecek

Türkiye, Ayrımcılıkla Mücadeleye Devam Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'nda Türkiye'nin her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Forumda, farklı kültürler arasındaki diyalogun önemi vurgulandı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabından Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

" Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu, Portekiz'in ev sahipliğinde, 25-27 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Sayın Bakanımızın katıldığı Forumda, Cascais Bildirisi kabul edilmiştir. Bildiride, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanmış; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirilmiştir. Bildiride, şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulanmıştır.

Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

RTÜK'ten 4 diziye ceza
img

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 28-29 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Liverpool Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.