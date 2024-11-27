Türkiye, Ayrımcılıkla Mücadeleye Devam Edecek

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabından Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

" Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu, Portekiz'in ev sahipliğinde, 25-27 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Sayın Bakanımızın katıldığı Forumda, Cascais Bildirisi kabul edilmiştir. Bildiride, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanmış; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirilmiştir. Bildiride, şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulanmıştır.

Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir."