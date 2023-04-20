Türkiye, 'Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 2'nci oldu

SLOVENYA'nın Portoroz şehrinde düzenlenen ve 55 ülkeden 213 öğrencinin yarıştığı '12'nci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler Melek Güngör ve İrem Gülce Yazgan altın madalya; Sena Başaran ve Zeynep Berra Uncu gümüş madalya kazandı.

SLOVENYA'nın Portoroz şehrinde düzenlenen ve 55 ülkeden 213 öğrencinin yarıştığı '12'nci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler Melek Güngör ve İrem Gülce Yazgan altın madalya; Sena Başaran ve Zeynep Berra Uncu gümüş madalya kazandı. Türkiye, 55 ülke arasında 2'nci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 13-19 Nisan 2023 tarihlerinde Slovenya'nın Portoroz şehrinde düzenlenen ve 55 ülkeden 213 öğrencinin yarıştığı 12'nci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Soruların tamamını çözerek altın madalya alan 2 öğrenci Avrupa sıralamasında 1'inci olurken, Türkiye, 55 ülke arasında ülke sıralamasında 2'inci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla madalya alan genç bilim insanlarını tebrik etti. Bakan Varak, "12'nci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz; 2 altın, 2 gümüş madalya kazandılar. Avrupa'da tarih yazan öğrencilerimiz sayesinde Türkiye, ülke sıralamasında 55 ülke arasından 2'nci oldu. Bu gururu yaşattığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.