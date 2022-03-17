Karayel: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iyi başlangıç olur"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ilişkilere ivme kazandırılmasında iyi bir başlangıç olacağını söyledi.

Karayel, 3 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Türkiye-AB KPK Toplantısının bitiminde diğer Eş Başkan Sergey Lagodinsky ile gazetecilere ortak açıklamalarda bulundu.

İçinden geçtiğimiz zaman dilimine bakıldığında toplantının bu dönemde yapılmasının iki parlamento arasındaki ilişkiye verilen öneme işaret ettiğini belirten Karayel, enerji güvenliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısı başta olmak üzere diğer uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.

Karayel, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ilişkilerde yeni bir döneme girilmesi için iyi bir başlangıç olacağını, Türkiye'nin basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren 23 ve 24'üncü fasılların açılmasını istediğini anımsattı.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Karayel, NATO'nun mevcut dönemde en önemli ittifak olduğunu dile getirdi. Rus saldırganlığının genişleme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Karayel, Türkiye ve AB'nin yakınlaşmasının önemine dikkati çekti.

Karayel, gelecek KPK'nın, memleketi Kayseri'de yapılmasını istediğini ve birden fazla kez toplanılması için çalışacağını söyledi.

"Türkiye'nin özel rolünü ortaya koydu"

AB adına eş başkanlığı yürüten AP Milletvekili Sergey Lagodinsky de Türkiye ile AB arasında fırtınalı bir ilişki olduğunu, fırsatların yanı sıra zorlukların da olduğunu ifade ederek, geçmişte ve mevcut dönem içerisinde Doğu Akdeniz'de durum, hukukun üstünlüğü ve hem AB hem Türkiye'de ayrımcılık karşıtı standartları görüştüklerini bildirdi.

Lagodinsky, 3 yıldan sonra parlamentolar arası ilişkilerin, "Türkiye ve AB'nin ortak Avrupalı ilişkisinin belkemiği" olduğuna kanaat getirdiklerini kaydetti.

KPK'da Türkiye'den mecliste temsil edilen tüm partilerin temsilcilerinin katılmış olmasına değinen Lagodinsky, "Türkiye'deki bu çoğulculuğun ve parlamenter siyasetin bu çoğulculuğunun burada Brüksel'de bulunmasını ve çok çeşitli meseleleri bizimle konuşmasını alkışlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lagodinsky, parlamentonun özellikle AB'nin yürütme organı olan Komisyon üzerinde Türkiye-AB ilişkilerinde bir ivme yaratılması bakımından bir etkisi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, Gümrük Birliği, ticaret, yeşil dönüşüm gibi konularda çalıştıklarını belirterek, "Bu konuların pek çoğunun gelecek için fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Demokrasi açığı ve Doğu Akdeniz konusunda parlamenterlerin endişelerinin sürdüğünü ifade eden Lagodinsky, bu iki alanda ilerleme sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

Lagodinsky, "Rusya'nın Ukrayna saldırısı, Türkiye'nin özel rolünü, sadece saldırganlığa karşı tavrıyla değil, ancak aynı zamanda bir ara bulucu veya insani bir aktör olarak da ortaya koydu. Bu bize birbirimize bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi." diye konuştu.

AP vekili Lagodinsky, bu sene içerisinde en az bir toplantı daha yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra KPK Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da katıldı.