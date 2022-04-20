Türkiye Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırılıyor! - Haberler

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Türkiye Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırılıyor!

Bültenler - Güncel
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Türkiye Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırılıyor!

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finallerinde kızlarda 2. ve erkeklerde ise 3. oldu.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Türkiye Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırmak amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi'nin Türkiye Finalleri Ankara'da yapıldı.

Yeni Mahalle Kros Parkurunda düzenlenen final yarışlarına 41 ilden 164 sporcu katıldı. Yarışmalarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından Melike Ertaş kızlarda Türkiye 2. si olurken erkeklerde ise Yağız Pala Türkiye 3. sü oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle kategorilerinde milli takım aday kadrosuna girmeye başarısı gösterdi.

Bültenler / Güncel

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