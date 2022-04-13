Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Türkiye Arena Yıldız - Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi başladı.

Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan, Türkiye'den toplam 492 sporcu Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki organizasyona katıldı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, federasyonun il temsilcisi Ayhan Dinç, sporcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek başarılar diledi.

Organizasyonun açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Müdürü Ak, yaptığı konuşmada, tesisleşme ve spor altyapısı bakımından büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Bu sayede sporun tabana yayılması ve her kesimin spora ulaşması sağlanmıştır. Birçok sporcu bu sayede spora kazandırılmıştır. Uluslararası arenada mücadele edecek birçok sporcu yetiştirilmiştir." dedi.

Lisanslı sporcu sayısının en üst düzeye çıktığını dile getiren Ak, seçmelere katılan sporculara başarılar diledi.

Hakem heyetinin geçişinin ardından yarışlar devam etti.

İlk gün yarışlarında sporcular 50 metre kelebek, 400 metre karışık, 200 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde kulaç attı.

Yarın da yarışların devam edeceği organizasyon 17 Nisan'da sona erecek.