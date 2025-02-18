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Türkiye arabuluculuğunda Etiyopya-Somali arasındaki süreçte teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı

Türkiye arabuluculuğunda Etiyopya-Somali arasındaki süreçte teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı
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Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Bildirisi kapsamında teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara'da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu'nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.

Fidan, sürecin, tüm kıta için siyasi bir vizyon teşkil ettiğini, geçtiği güzergahların çok ötesine refah ve istikrar getirmeyi vadettiğini ve Kalkınma Yolu projesine benzer kapsamlı bir stratejik girişim olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde kolaylaştırmaya, desteklemeye ve ileriye dönük olarak uygulanmasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Teknik müzakerelerde, Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi'ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Türkiye, Ankara Bildirisi'yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.

Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Teknik müzakerelerin ilk turuna ilişkin açıklama yapıldı

Müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turunun Somali ve Etiyopya arasında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ankara Bildirisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolaylaştırıcılığında, "daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koydukları" kaydedildi.

Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyetin de Ankara Bildirisi'nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye'nin Mart 2025'te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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