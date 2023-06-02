Türkiye, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda yerini aldı

Ticaret Bakanlığı, TOBB ve DEİK'in desteğiyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı. Türkiye'den 60 hastane ve sağlık kuruluşunun yer aldığı fuarda Türkiye'nin sağlık sektöründeki uzmanlığı, yüksek teknoloji kapasitesi, tedavi kolaylığı ve yüksek standartlardaki sağlık müdahale becerisinin Hollanda ve Avrupa kamuoyuna tanıtılması amaçlanıyor. Kategori: Sağlık

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

Türkiye'den 60 hastane ve sağlık kuruluşunun yer aldığı, iki gün sürecek fuarda Türkiye'nin sağlık sektöründeki uzmanlığı, yüksek teknoloji kapasitesi, tedavi kolaylığı ve yüksek standartlardaki sağlık müdahale becerisinin Hollanda ve Avrupa kamuoyuna tanıtılması amaçlanıyor.

Fuara Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolusu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolusu Sevgi Kısacık, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra Hollanda'daki hastaneler, sağlık ve turizm firmalarının temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Davetlilerle fuarın açılış kurdelesini kesen Büyükelçi Ünal, "Fuara gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler 400 yıla dayanıyor diye bilinir fakat aslında bu ilişki daha da eskiye gidiyor. Hollandalı ve Türk tüccarlar arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerden önce başlamış ve bu iki ülkenin kadim birlikteliğini gösteriyor." dedi.

Ünal, Türk sağlık sektörünün dünyada çok önemli konuma geldiğini belirterek, "Türkiye, sağlık alanında çok iyi sınavlar verdi ve kalitesini gösterdi. Yarın açılışını yapacağımız Dünya Sağlık Turizmi Merkezi'nin sağlık firmalarımızı tek çatı altında buluşturan bir merkez haline gelip kalıcı işbirliklerine imkan sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da kalıcı fuar merkezi

Sağlık turizmi açısından Hollanda'yı önemli bir potansiyel olarak gördüklerini dile getiren TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, "Yarın, Rotterdam kentinde Dünya Sağlık Turizmi Fuar Merkezimizin açılışını yapacağız. Bu merkezde yaklaşık 60 firmanın kalıcı ofisi bulunacak ve 365 gün Türk sağlık turizminin tanıtımı yapılacak." dedi.

Amsterdam'daki fuara katılacak heyette yer alan 63 kişinin vizelerinin fuarın başlamasına 24 saat kalmasına rağmen onaylanmadığını kaydeden Alagöz, "Sayın Büyükelçimiz Ünal ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle, Hollanda Dışişlerine 3,5 saatlik gece mesaisi yaptırarak 63 kişinin tamamının vizesinin alınması sağlandı. Bu büyüklükte bir grubun bu kadar hızlı vizesinin çıktığı sanırım daha önce görülmedi. Vizeler o kadar hızlı çıktı ki Hollanda Konsolosluğu vize bilgilerini bilgisayar ortamında değil elle yazdı. Bu, bize Türk diplomasisinin gücünü ve iş dünyasına desteğini gösteriyor." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan bir birim olmalarına rağmen son iki yılda sağlık ihracatçısı sayısının çok hızlı arttığını belirterek, "Şu an bin 1138 sağlık ihracatçısı hizmet belgesi olan firmamız bulunuyor." dedi.

Kaçar, "Ticaret Bakanlığımız, pek çok alanda önemli teşvikler sunmaya başladı. Sağlık kurumlarının işlerini kolaylaştırmak fakat bunu yaparken de marka değerimizi koruyup bunu sürdürebilir kılmak için önemli düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Amsterdam Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Birliği (MKB) Başkanı Ahmet Baadoud da "Fas asıllı bir Hollandalı olarak Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı bu hizmeti görmekten gurur duyuyorum. Avrupa'dan çok sayıda insanın sağlık alanında hizmet almak için Türkiye'ye gittiğini biliyoruz. Siz, şimdi o insanların gitmesine gerek kalmadan hizmeti Avrupa'ya getirdiniz." dedi.

"Türkiye'deki sağlık hizmetleri süper"

Fuara katılan Hollandalı Cathy Companje, AA muhabirine, "Kızım iki sene önce Türkiye'de ameliyat oldu ve çok memnun kaldı. Ben de kolum ve belimdeki rahatsızlıklarımla ilgili araştırma yapmaya geldim. Türkiye'deki sağlık hizmetleri süper, burada da bunu gördüm." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den fuara katılmak için Amsterdam'a gelen hemşire Catrionna Kay, "Türkiye'ye daha önce kalça ve göğüs estetiği gibi plastik ve rekonstrüktif ameliyatlar için hasta götürdüm ve Türkiye'deki uzmanlık, teknoloji, hız, kalite ve misafirperverlikten çok memnun kaldılar. Şimdi yeni neler var görmek için fuara geldik." diye konuştu.

Dünya Bankasının verilerine göre Hollanda'da gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 10'dan fazla olan sağlık harcamaları, hane halkı giderlerinde önemli yer tutuyor.

Türkiye'nin önemli hastane kuruluşları, göz hastaneleri, diş, estetik ve tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuar, 2-3 Haziran'da ziyarete açık olacak.