Türkiye Alzheimer Derneği, Farkındalık İçin Toplandı

Türkiye Alzheimer Derneği, toplumu Alzheimer'a karşı farkındalık oluşturmak ve mücadelede aktif rol almaya davet etmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Hafızanın ötesinde hayatları, ilişkileri ve kişilikleri de etkileyen, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Alzheimer hastalığına karşı düzenlenen farkındalık toplantısı, "Alzheimer Konuşalım" ve "Alzheimer İçin Yoldayım" temasıyla Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Dilek Şahinöz, hastalığın toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı.

Şahinöz, derneğin ülke genelinde çalışmalarını yaygınlaştırdığını ve yakın zamanda Tunceli'ye de bir şube eklediklerini belirterek, "Bu şubeler yalnızca bölgedeki hastalara ve hasta yakınlarına destek değil, aynı zamanda ailelerin nefes alabileceği, toplumsal dayanışmanın güçleneceği merkezlerdir. Ülkemizin her köşesine ulaşma hedefimizde bu adımlar çok kıymetli. Bu sene aynı zamanda Alzheimerlı hastaların kaybolma riskini azaltmak için bir projemiz vardı. Bunun için akıllı takip cihazlarını ücretsiz olarak hastalarımıza dağıttık. Küçük ama hayati cihazlar sayesinde pek çok kaybolma vakasının önüne geçilebilecek. Unutmayalım ki Alzheimer'ın gölgesini küçültmenin yolu birlikte hareket etmektir, hep beraber yürüyelim." ifadelerini kullandı.

"İlaçlar hastalığı yüzde 40 oranında yavaşlatabiliyor"

Derneğin Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, hastalığın erken evresinde seyrini yavaşlatmayı hedefleyen yeni nesil tedavilerin dünyada kullanıma girdiğini aktardı.

İlaçlara Türkiye'de de ulaşabilmenin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Bilgiç, "İlaçlar mucize değil ama hastalığı yüzde 40 oranında yavaşlatabiliyor. Bu ilaçlarla ilgili veriler her gün artıyor. Ülkemizde olmayan bu ilaçlarla hastalığı ciddi bir şekilde yavaşlatabiliyoruz. Her hastada bu ilaçların etkisi aynı olmuyor ama beyindeki değişiklikler henüz yaygınlaşmamışken hastaları bulup yeni ilaçları verebilirsek 13 ayda bağımsız dönemlerini uzatabiliyoruz." dedi.

Tedavide doğru hasta, doğru zaman ve doğru merkezin önemli olduğunu ifade eden Bilgiç, erken tanıya da dikkati çekerek kandan tanı koyulabildiğini aktardı.

"Damgalanma, hastaların, sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının işini zorlaştıran bir yaklaşım"

Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, hastaların hastalıkları nedeniyle "damgalanmaya" maruz kaldıklarını, bu durumun da hastanın sağlık sistemine ulaşmasına engel olduğunu belirtti.

Derneğin planlamalarından birinin de Alzheimer hastalarının damgalanmasını önlemek olduğuna işaret eden Kulaksızoğlu, "Bu kolay bir süreç değil ama damgalanma, hastaların da, sağlık çalışanlarının da hasta yakınlarının da işini zorlaştıran bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

Hasta yakınları adına konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Süslü, hastalığın sadece hastayı değil hasta yakınlarını da doğrudan etkilediğini ve hasta yakınlarının da yalnız olmadıklarını bilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Süslü, hasta yakınlarının hastalık ilerledikçe kendini, ailesini unuttuğunu, tükenmişlik yaşayabildiğini aktararak, "Bu kadar stres altında yalnız olmadığını bilmek iyi geliyor. İyi ki gündüz bakımevleri var. Bunların sayısının kesinlikle artmasını istiyoruz. Buralarda hem hastamız sosyalleşme imkanı buluyor hem de biz diğer hasta yakınlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişi yapıyoruz, psikoterapi olanağı buluyoruz. Bu bakım evlerine ulaşım da çok önemli. Bununla ilgili de hastalara yönelik özel ulaşım ve bakım projeleri geliştirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.