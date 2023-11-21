Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Türkiye'nin gençlik alanındaki projelerinden biri olan '1 Senden, 1 Benden; Gönüllerde 1 Olsun Türkiye-Almanya Gençlik Değişimi Projesi', Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı. Proje, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik etmeyi ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin gençlik alanındaki projelerinden biri olan '1 Senden, 1 Benden; Gönüllerde 1 Olsun Türkiye- Almanya Gençlik Değişimi Projesi', Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı. Aydın Gençlik Merkezi ve İzmir-Bornova Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik etmeyi ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Projenin ilk etabı, 14-21 Ekim 2023 tarihleri arasında İzmir ve Aydın'da gerçekleşti. Gençler, çeşitli atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve spor aktiviteleriyle bir araya gelerek hem bilgi birikimlerini artırdı hem de farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu. İkinci etap ise 18-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Aydın Gençlik Merkezi'nden 4 gencin Aydın'dan Almanya'ya giderek kültürel değişim programına katılması ile devam etti. Almanya'da gerçekleşen etkinlikler arasında tanışma oyunları, kültürel geziler, gönüllülük faaliyetleri ve gençler arası işbirliği projeleri bulunuyordu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu tür gençlik değişim projeleri, gençler arasında karşılıklı anlayışı artırmanın yanı sıra kültürel zenginliği paylaşma ve uluslararası dostlukları güçlendirme konusunda önemli bir role sahiptir. Bu proje, gençler arasında olumlu etkileşimi teşvik etmeyi ve onlara farklı kültürleri deneyimleme fırsatı sunmayı hedeflemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve gençlerin deneyimleri, Türkiye ve Almanya'daki gençlik alanındaki iş birliğini güçlendirmek ve gelecekteki benzer projelerin önünü açmak adına büyük önem taşıyor. - AYDIN