Türkiye-Almanya Danışma Günleri Balıkesir'de Başladı

Balıkesir'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Almanya Emeklilik Sigortası Kurumları tarafından düzenlenen "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" başladı.

Etkinlik kapsamında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Kütahya illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin ailelerine 3 gün danışmanlık hizmeti verilecek.

Programın açılış konuşmasını yapan SGK Balıkesir İl Müdürü Şeref Karaca, Balıkesir'de ilk kez düzenlenen danışma günlerine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya Emeklilik Sigortası Kurumu Heyeti Başkanı Monica Brich ise 60 yıldır Balıkesir ve çevresinden Almanya'ya vatandaşların çalışmak için geldiğini söyledi.

Brich, danışmanlık hizmeti vermek için Türkiye'de olduklarını ifade ederek, "Almanya'ya çalışmaya gelen insanlar için biz buradayız. Biz buradayız çünkü geride kalanlar ve sigortalılarımızı, hak sahiplerini müştereken bilgi ve beraber danışmanlık hizmeti vermeye geldik. Maluliyet aylıkları, ölüm aylıkları, yetim aylıkları yönünden geride kalanlara haklarını almaları için danışma hizmeti vermek için buradayız. Gördüğümüz üzere randevularımız dolu. Elbette randevusuz gelenlere de danışma hizmeti vereceğiz. Eminin bu danışma günleri başarılı olacaktır." dedi.

SGK Yurtdışı İşlemleri Daire Başkanı Ramazan Elma da Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik alanında 60 yıllık işbirliğinin olduğunu anlattı.

Türk ve Alman irtibat kurumlarının müşterek sigortalılara etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 20 yıldır Türkiye-Almanya Danışma Güneri düzenlediğini kaydeden Elma, şöyle konuştu:

"Türkiye-Almanya Danışma Günleri iki ülke sigortalıları ve hak sahiplerini sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla SGK ile Alman Emeklilik Kurumu tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde iki ülkenin uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla uzmanlarımız Bursa, Çanakkale, Manisa ve Kütahya'daki çalışanlarımız ve hak sahiplerine 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca hizmet vereceklerdir. Bugüne kadar iki ülkede toplamda 70 defa gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Almanya Danışma Günleri'nde 47 bin 570 vatandaşımıza ücretsiz danışma hizmeti sunulmuştur."

SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan ve SGK personelinin katıldığı açılış programı, günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.