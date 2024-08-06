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Türkiye Aile Destek Programı Uzatıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemelerin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki sene içinde 4 milyondan fazla haneye destek sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

Programın ilk kez pandemi döneminde başlatıldığını ve son ödemenin haziranda teslim edildiğini hatırlatan Göktaş, Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Göktaş, şunları kaydetti:

"Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay yaklaşık 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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