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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacak

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Aile Güncel Haberler

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