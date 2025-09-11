Türkiye Ağustos 2023'te Son 55 Yılın En Sıcak Dördüncü Ağustosunu Geçirdi

Türkiye'de geçen ay, son 55 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 25,1 derece olarak ölçülen ağustos ortalama sıcaklığı, 1,4 derecelik artışla geçen ay 26,5 dereceye çıkarak mevsim normallerinin üzerine çıktı. 1971-2025 dönemi Türkiye Ağustos Ayı Ortalama Sıcaklık Sıralaması verilerine göre de, 2025 yılı son 55 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Ay içinde sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin geneli, Kuzey Ege, Bodrum, Muğla, Datça, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara, Batı ve Orta Karadeniz'in geneli, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Ağustosta en düşük sıcaklık 3,8 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 47,7 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'de ağustos ayı ortalama sıcaklıkları en son 2006, 2010 ve 2023 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 25,1 dereceyi aşarak, son 55 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kaydedildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ağustosta, Gökçeada, Bursa ve Şile çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 40 dereceyle Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ağustosta ortalama sıcaklık Edremit, Ayvalık, Dikili, Akhisar, Manisa, Bodrum, Muğla, Datça, Marmaris, Dursunbey, Burhaniye, Bergama, Güney, Selçuk ve Milas çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 10,5 dereceyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 45,2 dereceyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam ve Korkuteli çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 6,2 dereceyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 47,7 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde ağustosta, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir ve Zara çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,4 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Konya'nın Ereğli ilçesinde ölçüldü.

Güneydoğu'da en yüksek sıcaklık Şırnak'ta

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Ordu, Rize, Hopa, Artvin, Düzce, Merzifon, Çorum, Amasya, Cide, Boyabat, Bafra, Ünye, Rize'nin Pazar ilçesi, Tosya, Osmancık, Kızılcahamam, Zile ve Şebinkarahisar çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise üzerinde kaydedildi.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,5 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 42,1 dereceyle Tokat'ta kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağustosta sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ortalama sıcaklığı 23,4 dereceyken geçen ay ortalama sıcaklık 25,5 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 3,8 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 41,9 dereceyle Elazığ'ın Palu ilçesinde gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağustosta, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik ve Akçakale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise üzerinde ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklığı 30,7 derece iken, geçen ay bu değer 32,1 dereceye yükseldi.

Bölgede en düşük sıcaklık 15,7 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 46,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.