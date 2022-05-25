Türkiye-Afrika Medya Zirvesi başladı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" başladı.

Hilton İstanbul Bakırköy'de iki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Türk ve Afrikalı medya mensupları arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesini, tecrübe paylaşımına gidilmesini ve ortaklık perspektifinin geliştirilmesini amaçlayan etkinliğe, 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubunun yanı sıra Afrikalı diplomatlar, kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor.

Zirvede, gazeteciliğin salgın sonrası karşı karşıya olduğu zorluklar ve "dijital kuşatma" gibi sınamalar ile medya sektöründe cinsiyet eşitliğine dair oturumlar düzenlenecek.

Türk ve Afrikalı gazetecilerin, küresel medyanın Afrika perspektifini de ele alacağı programda, uluslararası düzene dair değerlendirmeler paylaşılacak.

Zirve, Afrika'da yatırım yapan Türk şirketlerinin temsilcileri ile kıtanın beşeri sermayesine katkı sunan kurum ve kuruluşların sunumlarının ardından özel oturumlarla tamamlanacak.

Söz konusu programın Afrika medyasında Türkiye'ye dair farkındalığı artırması ve Türkiye'nin medya ve iletişim alanında Afrika ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.