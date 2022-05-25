Türkiye-Afrika Medya Zirvesi - Haberler

Türkiye- Afrika Medya Zirvesi'nde kadın gazetecilerin sahada ve masada karşılaştığı zorluklara değinilerek, çözüm önerileri tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen ve 2 gün sürecek Türkiye- Afrika Medya Zirvesi'nde Türkiye, Liberya ve Nijerya'dan kadın basın mensupları "gazetecilikte kadın" başlıklı panelde konuştu.

25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubunun yanı sıra Afrikalı diplomatlar ile kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor.

Anadolu Ajansı Senegal muhabiri Fatma Esma Arslan, kadın gazeteci olarak Afrika'daki çalışma koşullarını anlattı.

Arslan, "Afrika'da kadın gazeteci olmak dünyanın birçok yerine göre daha kolay. Daha önce 4 yıl Paris'te çalıştım ama zorluklarla karşılaştım. İnsanlar sizden tam tersini bekliyor aslında. Yani kadınların Avrupa'da bu mesleği daha kolay yapabileceğini ancak Afrika'da kadın olmanın daha dezavantajlı olduğu düşünülüyor. Afrika deneyimime dayanarak böyle söylüyorum, Afrika'da kadın olarak çalışmanın bir avantaj olduğunu sahada bizzat çalışan bir gazeteci olarak gözlemledim." diye konuştu.

İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay, "Gazeteciler olarak bir hikaye anlatırken heyecan duyuyoruz. 7/24 çalışıyoruz ancak bir haberimiz yayınlandığında tatmin oluyoruz. Kadın veya erkek cinsiyet fark etmeksizin basın alanında çalışan kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için fırsat tanınmalı." ifadesini kullandı.

Erbay, kadın gazetecilerin dezenformasyonla mücadelede önemli bir rolü olduğuna değindi.

"Kadın gazeteciler ile erkekler arasındaki maaş farkı çok yüksek"

Liberya LBS Genel Müdürü Estelle Liberty Kemoh, gazeteciliğin genellikle erkeklerin egemen olduğu bir sektör olmasına rağmen kadınların en iyi konumlara yükselmeyi başardığını söyledi.

Kriz bölgelerinde, özel haberlerde, her yerde kadınların görülebildiğini söyleyen Kemoh, "Ancak çeşitli engellerle karşılaşıyorsunuz ve bunlar kadın arkadaşlarımızı meslekten uzaklaştırıyor. Öte yandan kadın gazeteciler ile erkekler arasındaki maaş farkı da çok yüksek. Biz daha fazla kapıları itmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Dünyanın dört bir yanında kadınların para kazanmak zorunda kaldığını ve bu süreçte patronları, müdürleri tarafından taciz edilebildiğini kaydeden Kemoh, "Bu da kadın gazetecilerin çalışmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Channels televizyonundan Raji Ronke, kadın olarak yaşanan tüm zorluklara rağmen görevlerini yapmak zorunda olduklarına değindi.

Ronke, Channels televizyonunun 100'ü kadın olmak üzere 500 kişilik bir kadroya sahip olduğunu ve kanalın üst düzey yöneticileri arasında kadınların bulunduğunu kaydetti.