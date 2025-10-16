Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu Paneli Türkiye-Afrika İş Forumu'nda Gerçekleşti

'KADIN Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu' paneli, bu sene 5'incisi düzenlenen 'Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda gerçekleşti. Panelde açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnanıyoruz ki kadınlarımızın artan katılımı ve destekleriyle 2024 yılında 37 milyar dolara, bu yıl da inşallah 40 milyar dolara ulaşmasını tahmin ettiğimiz Türkiye– Afrika ticaret hacmi çok daha yukarılara yükselecektir. Güçlü ekonomilerin anahtarı kadınların elindedir" dedi. Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "12'nci Kalkınma Planımız, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, istihdam olanaklarını genişletmeyi ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan somut önlemler içeriyor. Kadınların güçlenmesine ilişkin stratejik belgemizin ve eylem planımızın 5 temel ayağından biri, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesidir" diye konuştu.

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda gerçekleşen 'Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu' panelinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile İstanbul'da gerçekleşti. Panel açılışına ayrıca Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

'KADINLARIN İHRACATA KATKISI İKİ KATINA ÇIKTI'

Panel açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan bu yana hükümetler olarak ticaret alanında faaliyet gösteren kadınların sayısının artması için büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'de 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkıları, 2013 yılına kıyasla iki katına çıkarak 60 milyar dolara ulaşmış. Toplam ihracattaki payları da yüzde 23,6 olmuştur. Kadınların ihracata yaptıkları katkının artış hızı, toplam ihracatın artış hızından daha yüksektir. Yönümüzü Afrika'ya çevirdiğimizde, kadınların Afrika'nın serbest çalışan nüfusunun çoğunluğunu oluşturduklarını da görmekteyiz. Kadınlar aynı zamanda Afrika kıtasının yurtiçi hasılasına çok büyük bir katkı sunmaktadırlar. Türkiye - Afrika ortaklığı, 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika stratejimiz ile o günden bugüne hızla güçlenirken, bu ortaklığın en büyük dinamiklerinden birini kadınlarımızın ekonomilerimizdeki yeri oluşturduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ ARTIYOR'

Bakan Bolat, "Kadınların finansmana ulaşımının artması, liderlik rollerine ve girişimcilik görevlerine daha fazla dahil edilmeleri, Türkiye-Afrika ekonomi bağlarını da derinleştirecektir. İnanıyoruz ki kadınlarımızın artan katılımı ve destekleriyle 2024 yılında 37 milyar dolara, bu yılda inşallah 40 milyar dolara ulaşmasını tahmin ettiğimiz Türkiye-Afrika ticaret hacmi çok daha yukarılara yükselecektir. Güçlü ekonomilerin anahtarları kadınların elindedir. Afrika'nın kalkınması, sadece kıta halklarının refahı için değil, aynı zamanda küresel barış, istikrar, eşitlik ve adaletin tesisi için de hayati önem taşımaktadır. Türkiye olarak hükümetimiz ve halkımızla birlikte bizler, Afrika'nın yanında yer alıyor, kendi kalkınma tecrübelerimizle daha adil bir dünya düzeni arayışında güçlü bir ortaklık sergiliyoruz" diye konuştu.

'AFRİKA KITASINDAKİ GENÇLERE YÖNELİK STAJ VE BURS İMKANLARINI GENİŞLETME SÖZÜ VERİYORUZ'

Bakan Bolat, "Değerli Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, 'Dünya beşten büyüktür' ve daha adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Düsturumuzla Türkiye-Afrika arasındaki iş birliğini artırmak ve dünyada daha istikrarlı, daha eşitlikçi bir düzen kurmak için çalışıyoruz. Afrika kıtasının sahip olduğu beşeri kaynaklar ve doğal kaynaklar, Afrika ile iş birliğimizi geliştirmekte büyük bir katkı yapmaktadır. Özellikle vurgulamak isteriz ki yalnızca bugünün değil, biz yarının da ortaklığını inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle gençlerimiz ve kadınlarımız en önemli önceliğimizdir. Türkiye olarak Afrika kıtasındaki gençlere yönelik de eğitim programları, staj ve burs imkanlarını genişletme sözü veriyoruz. Türkiye-Afrika Kadın Girişimcilik Ağı'nı daha da güçlendirerek kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMELİ'

Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ekonomik güçlenmesi ve liderliği, toplumumuzun ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarıdır. ve belirttiğiniz gibi, Türkiye'de kadın iş gücü yüzde 27'den yüzde 36'ya yükseldi. Ancak bu yeterli değil ve 2028 için bunu yüzde 40'a çıkarmayı hedefleyen bazı adımlar attık. Bu anlayışla çeşitli politikalar uyguladık. 12'nci Kalkınma Planımız, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, istihdam olanaklarını genişletmeyi ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan somut önlemler içeriyor. Her Mart ayında kadınların güçlenmesi konusunda stratejik bir belge ve eylem planı hayata geçirdik. Kadınların güçlenmesine ilişkin stratejik belgemizin ve eylem planımızın 5 temel ayağından biri, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesidir" dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÖNCELİKLER ARASINDA'

Bakan Göktaş, "Bu çerçevede kadın girişimciliğini desteklemek ve finansal okuryazarlığı artırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. ve bugün, bildiğiniz gibi, Türkiye genelinde binlerce kadın kendi evlerinden kooperatiflere kadar kayda değer bir dönüşüme katkıda bulunuyor. Ancak bu yeterli değil. Becerilerini, bilgilerini ve yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürüyoruz. Kadınlar hem kendi yaşamlarında hem de yerel kalkınmada anlamlı bir etki yaratıyor" dedi.

'AFRİKALI KADINLARIN GİRİŞİMCİ RUHUNA TANIK OLDUM'

Bakan Göktaş, "Elbette deneyimlerimizi farklı vesilelerle Afrika ülkeleriyle paylaşma fırsatı bulduk. Bahsettiğiniz gibi, üç buçuk yıl boyunca Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptım. Afrikalı kadınların olağanüstü girişimci ruhuna ve liderliğine bizzat tanık oldum. İster kırsal kesimde ister şehirlerde olsunlar, gerçekten çok harikalar. Afrikalı kadınlar, ailelerinin geçim kaynaklarına katkıda bulunmak ve yenilikçi iş fikirleriyle topluma değer katmak için çalışıyorlar. Afrika'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sayın Emine Erdoğan tarafından başlatılan girişimler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Afrika Girişimleri politikasıyla kurduğumuz ortaklıkların bunda önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. ve elbette Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğumuzu ve karşılıklı güvenimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu gönül köprüsünün en güçlü ayağı insani ve kültürel çalışmalardır. Ancak aynı zamanda, Türk girişimci kadınlar ve Afrikalı girişimci kadınlar arasında bağ kurmaya devam etmeliyiz. Bunun için üç şeye ihtiyacımız var. Elbette yeni politikalar geliştirme kapasitesine, stratejik bir çerçeveye, kadınlara yönelik Ulusal Kadın Ekonomik İstihdam Stratejisi'ne, kamu programlarına, kredi garantisine ve mikrofinans pencerelerine. Ama öncelikle, Türk ve Afrikalı kadınlar arasında iletişimi ve ağ oluşturmayı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, ortak değerlerimizin temeli ve kökleridir. Bağlantımızı sürdürmeli ve bu bağı farklı politikalarla genişletmeliyiz. Biz, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iki kıta arasındaki bu ağı desteklemek için buradayız" diye konuştu.