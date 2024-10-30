Türkiye-Afrika İlişkileri Güçleniyor: 'Afrika Yıllığı 2023' Tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Ankara'da "Afrika Yıllığı 2023" tanıtım programı düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, YTB'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda, Türkiye- Afrika arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, yakın zamanda Afrika'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

"Genç bir nüfusa, zengin doğal kaynaklara sahip, büyüyen ve kendi içerisinde de entegrasyona giden Afrika ülkelerinin pazar açısından da önemli bir yeri var." diyen Duran, Afrika'da özellikle son yıllarda büyük güç rekabetine, bazı ülkelerin de hırslı politikalarına şahit olduklarını belirtti.

Duran, kıtada sömürgeci geçmişi bulunmayan bir ülke olarak Türkiye'nin, karşılıklı güven, saygı ve eşit ortaklık ilkeleri temelinde bir Afrika politikası yürüttüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun bizi diğer ülkelerden farklı bir konuma getirdiğini bizzat Afrikalı diplomatlarla yaptığım ya da Afrika ülkelerinde yaptığım seyahatlerde gözlemledim. Dolayısıyla bu, Türkiye'den doğru bir iyi niyet göstergesinden öte, sahada da karşılığını bulmuş olan ve burada bugün bulunan büyükelçilerimizin de bana katılacağını düşündüğüm bir gerçekliğe işaret ediyor."

Türkiye'nin Somali'de yürüttüğü çalışmalarda sadece terörle mücadeleye destek olmadığını, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden inşası ve ülkenin kalkınmasına da önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin Afrika'daki ilgisinin birçok ülkeyi kapsadığını anlattı.

Duran, birlik, bütünlük ve kalıcı istikrarın temini konusunda Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü çalışmaların, tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Sömürgecilikten kalma yaklaşımları reddettiklerini vurgulayan Duran, "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle yürüttüğü politika aslında çok temel bir anlayışa dayalı, o da kazan-kazan anlayışıdır. Yani tek taraflı ve dar çıkarlara mahsul olmuş, kendini sınırlamış ve birtakım büyük güç kapışmalarını kıtaya getiren bir anlayışı reddediyoruz." dedi.

Duran, Afrika Birliği ve Afrika ülkelerinin her zaman Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bugün birçok Afrika ülkesinde büyükelçilik ve başkonsolosluğunun bulunduğunu ifade eden Duran, Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısının da 38'e çıktığını dile getirdi.

Duran, Türkiye'nin birçok kurumunun Afrika kıtasında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

"Bizim Afrika'da bir geçmişimiz var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Türkiye'nin geçmişte de şu anda da Afrika'da çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Afrika'da bir Türki tarihi olduğunu dile getiren Çam, bunu geliştirme çabalarının halen sürdüğünü belirtti.

Çam, Afrika denildiğinde akla enerji ve gıda arzının gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Afrika'nın dünyaya yaptığı katkılarla başka bir aşamaya geçtiğini ifade eden Çam, Afrika'nın kendi isteğiyle kaynaklarını paylaşmaya başladığı bir dönemde olduğunu anlattı.

Türkiye-Afrika ilişkilerine değinen Çam, "Bizim Afrika'da bir geçmişimiz var." ifadesini kullandı.

Çam, Türkiye'deki Afrikalıların bu toprağın bir parçası olduğunu söyledi.

YTB'nin yaptığı çalışmalara değinen Çam, ortak duygudaşlığı ifade eden çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Kitabımızın her sene, içeriklerinin muhteviyatı, kalitesi artarak devam ediyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise YTB'nin, Afrika'ya yönelik uluslararası öğrenci bursları ve katip bursları haricinde neler yapılabileceğine dair bir koordinatörlük kurduğunu anlattı.

"Kitabımızın her sene, içeriklerinin muhteviyatı, kalitesi artarak devam ediyor. Bu sene İngilizcesini de çıkarmış olduk." diyen Eren, kitabın bu sene farklı ülkelerden gelenlere İngilizce olarak da takdim edildiğini söyledi.

Afrika'ya yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Eren, YTB'nin mevcut katip ve burs programlarına da değindi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesinden, "Afrika Yıllığı 2023" editörü Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, son yıllarda küresel ve bölgesel aktörlerin Afrika'ya ilgisinin arttığını, kıtanın uluslararası ilişkilerde merkezi bir konuma geldiğini belirtti.

Türkiye'nin de Afrika'ya önem verdiğini, kıtada yer alan ülkeleri ortak paydaş olarak değerlendirdiğini dile getiren Tamçelik, YTB'nin Afrika'ya, insani, kültürel, eğitim ve sosyal yönlerden kıymet verdiğini, Türkiye'nin kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla kıtaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Tamçelik, 2023'te Afrika'da gerçekleşen siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, toplumsal ve diğer konulardaki gelişmeleri detaylı şekilde yıllığa işlediklerini kaydetti.

Soyalp Tamçelik, yıllığın içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından "Afrika'nın Geleceği" başlıklı panel gerçekleştirildi.