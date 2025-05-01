Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine dair çok boyutlu bir perspektif sunan Türkiye-Afrika İlişkileri Akademisi başladı.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakıfı işbirliğiyle gerçekleşen program, 4 hafta boyunca 8 seminere ev sahipliği yapacak.

Darüsselam Büyükelçiliği Svahilice-Türkçe Yeminli Tercümanı Fatih İlhan'ın "Afrika ve Türkiye'de Dil ve Edebiyat Anlayışı, Ortak Temalar ve Kültürel Anlatılar Karşılaştırması" başlıklı semineriyle başlayan programa alanında uzman birçok isim katılacak.

İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Aydın Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrika ile Türkiye ilişkileri son yıllarda hızla gelişerek belirli seviyelere geldi. 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayımız şu anda 44'e ulaşmıştır. Aynı zamanda Afrika kıtasıyla toplam ticaret hacmimiz de 2003'te 5.4 milyar dolarken 2022'de 34.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Kamu diplomasisi alanında da gelişmeler yaşandığını aktaran Özkan, "Yunus Emre Enstitüleri dünyada 63 merkeze ulaşmışken Afrika'da ise 10 farklı ülkede hizmet vermektedir. Aynı şekilde Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika'da 25 ülkedeki 175 eğitim kurumuyla, 20 ila 25 bin öğrenciye eğitim vermeye devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Özkan, Türkiye-Afrika ilişkileri akademisi programının, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla son yıllarda geliştirdiği çok boyutlu ilişkileri akademik bir çerçevede konunun uzmanları tarafından ele alınmasını sağlayacağını vurguladı.

Program, 26 Mayıs'ta sertifika töreniyle son bulacak.